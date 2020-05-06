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2020-05-06T14:57
https://ria.ru/20200506/1571030431.html
Путин поручил Золотову подать заявку на закупку техники для Росгвардии
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РИА Новости

Путин поручил Золотову подать заявку на закупку техники для Росгвардии

14:57 06.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Владимир Путин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов во время встречи
 Владимир Путин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов во время встречи
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил руководителю Росгвардии Виктору Золотову оперативно подготовить и представить в правительство заявку на закупку дополнительных легковых автомобилей и специальной техники для нужд службы.
Путин в среду провел рабочую встречу с главой Росгвардии, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля. Президент в ходе встречи напомнил, что поручил кабмину организовать дополнительные закупки специальной автомобильной техники для силовых структур, в том числе и с целью поддержки автопрома. Золотов сообщил, что у Росгвардии сейчас есть дополнительные потребности в такой технике, например, в легковых автомобилях для вневедомственной охраны.
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"Не только легковые автомобили имеются в виду. Может быть, кстати говоря, и военная техника, специальная техника – какая угодно", - уточнил в ответ президент.
Глава Росгвардии отметил, что 680 единиц специальной техники ведомство сейчас закупило, однако нужно будет еще.
"Вы сформулируйте, пожалуйста, эту заявку, и по легковым автомобилям, и по специальной технике, и представьте ее в правительство как можно быстрее", - обратился Путин к Золотову.
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