Путин поручил Золотову подать заявку на закупку техники для Росгвардии

Владимир Путин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов во время встречи

Владимир Путин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов во время встречи

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин поручил руководителю Росгвардии Виктору Золотову оперативно подготовить и представить в правительство заявку на закупку дополнительных легковых автомобилей и специальной техники для нужд службы.

Путин в среду провел рабочую встречу с главой Росгвардии, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля . Президент в ходе встречи напомнил, что поручил кабмину организовать дополнительные закупки специальной автомобильной техники для силовых структур, в том числе и с целью поддержки автопрома. Золотов сообщил, что у Росгвардии сейчас есть дополнительные потребности в такой технике, например, в легковых автомобилях для вневедомственной охраны.

"Не только легковые автомобили имеются в виду. Может быть, кстати говоря, и военная техника, специальная техника – какая угодно", - уточнил в ответ президент.

Глава Росгвардии отметил, что 680 единиц специальной техники ведомство сейчас закупило, однако нужно будет еще.