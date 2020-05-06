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2020-05-06T15:23
https://ria.ru/20200506/1571030405.html
Минздрав разъяснил регионам порядок выплат медикам, работающим с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

Минздрав разъяснил регионам порядок выплат медикам, работающим с COVID-19

14:56 06.05.2020 (обновлено: 15:23 06.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Минздрав в среду направил в регионы РФ письмо с рекомендациями, разъясняющими порядок дополнительных выплат медикам, которые работают с зараженными коронавирусной инфекцией, сообщил РИА Новости зампред комитета ГД по охране здоровья Леонид Огуль по итогам встречи с главой ведомства Михаилом Мурашко.
Комитет Госдумы по охране здоровья в среду провел в режиме видеосвязи заседание с участием министра здравоохранения.
"У регионов нет четкого понимания в рамках работы по дополнительным выплатам медработникам. Много вопросов. Например, кого включать в группу риска. Обратился к федеральным коллегам (с просьбой) дать разъяснения. Министр сообщил, что именно сегодня такое письмо они направили в регионы. Знаю, что сейчас всем тяжело, федеральный Минздрав работает сутками, за что отдельное спасибо министру Михаилу Мурашко. Регионам надо помогать, чтобы они не задерживали выплаты, которые так ждут наши врачи", - сказал Огуль.
Как пояснил парламентарий, на начало текущей недели не все регионы приступили к выплатам. Одна из причин – нет четкого разъяснения со стороны федерального Минздрава о том, кого, например, относить к группам риска по работе с такими пациентами, добавил депутат.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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