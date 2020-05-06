Минздрав разъяснил регионам порядок выплат медикам, работающим с COVID-19

"У регионов нет четкого понимания в рамках работы по дополнительным выплатам медработникам. Много вопросов. Например, кого включать в группу риска. Обратился к федеральным коллегам (с просьбой) дать разъяснения. Министр сообщил, что именно сегодня такое письмо они направили в регионы. Знаю, что сейчас всем тяжело, федеральный Минздрав работает сутками, за что отдельное спасибо министру Михаилу Мурашко. Регионам надо помогать, чтобы они не задерживали выплаты, которые так ждут наши врачи", - сказал Огуль.