Минздрав разъяснил регионам порядок выплат медикам, работающим с COVID-19

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Минздрав в среду направил в регионы РФ письмо с рекомендациями, разъясняющими порядок дополнительных выплат медикам, которые работают с зараженными коронавирусной инфекцией, сообщил РИА Новости зампред комитета ГД по охране здоровья Леонид Огуль по итогам встречи с главой ведомства Михаилом Мурашко.
Комитет Госдумы по охране здоровья в среду провел в режиме видеосвязи заседание с участием министра здравоохранения.
"У регионов нет четкого понимания в рамках работы по дополнительным выплатам медработникам. Много вопросов. Например, кого включать в группу риска. Обратился к федеральным коллегам (с просьбой) дать разъяснения. Министр сообщил, что именно сегодня такое письмо они направили в регионы. Знаю, что сейчас всем тяжело, федеральный Минздрав работает сутками, за что отдельное спасибо министру Михаилу Мурашко. Регионам надо помогать, чтобы они не задерживали выплаты, которые так ждут наши врачи", - сказал Огуль.
Как пояснил парламентарий, на начало текущей недели не все регионы приступили к выплатам. Одна из причин – нет четкого разъяснения со стороны федерального Минздрава о том, кого, например, относить к группам риска по работе с такими пациентами, добавил депутат.
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