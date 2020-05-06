Росгвардия обсуждает закупку 280 машин скорой помощи

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Росгвардия совместно с Минпромторгом, Минфином и Минздравом обсуждает вопрос о закупке 280 автомобилей скорой помощи, заявил глава ведомства Виктор Золотов.
"С Минпромторгом, Минфином, Минздравом мы прорабатываем вопрос о закупке и оснащении 280 автомобилей скорой помощи", - сказал он в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
Золотов отметил, что выделенные Минфином 1,3 миллиарда рублей используются для закупки, в том числе медикаментов в борьбе с коронавирусом.
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