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2020-05-06T14:56
https://ria.ru/20200506/1571030339.html
Росгвардия обсуждает закупку 280 машин скорой помощи
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РИА Новости

Росгвардия обсуждает закупку 280 машин скорой помощи

14:56 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМашины скорой медицинской помощи
Машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Росгвардия совместно с Минпромторгом, Минфином и Минздравом обсуждает вопрос о закупке 280 автомобилей скорой помощи, заявил глава ведомства Виктор Золотов.
"С Минпромторгом, Минфином, Минздравом мы прорабатываем вопрос о закупке и оснащении 280 автомобилей скорой помощи", - сказал он в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
Золотов отметил, что выделенные Минфином 1,3 миллиарда рублей используются для закупки, в том числе медикаментов в борьбе с коронавирусом.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Виктор ЗолотовМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Общество
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