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2020-05-06T17:04
https://ria.ru/20200506/1571030282.html
Ученые предсказали наступление катастрофической жары
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РИА Новости

Ученые предсказали наступление катастрофической жары

14:53 06.05.2020 (обновлено: 17:04 06.05.2020)
67050
CC BY 4.0 / Savino di Lernia, 2020 / Вид на пещеру Такаркори
Вид на пещеру Такаркори
CC BY 4.0 / Savino di Lernia, 2020 /
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В ближайшие десятилетия температура воздуха во многих странах может увеличиться больше, чем за предыдущие шесть тысяч лет, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
Таким образом, к 2050 году такой климат может стать опасным для жизни бедных слоев населения, которые не могут позволить себе покупку кондиционера, считают ученые.
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По мнению специалистов, большинство территорий, на которых среднегодовая температура составляет 13 градусов выше нуля, через 50 лет прогреются до 20 градусов. Сейчас в таком климате живут народы Северной Африки, южной части Китая и средиземноморских регионов.
Между тем население в странах, которые уже сейчас считаются жаркими, возрастет и будет представлять собой значительную часть мировой популяции. Соответственно, по одному из сценариев, около трети населения Земли будут жить при среднегодовой температуре выше 29 градусов. Сейчас такие условия характерны лишь для 0,8 поверхности планеты, большую этой территории занимает Сахара.
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Северная АфрикаКитайНаукаВ мире
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