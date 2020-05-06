Ученые предсказали наступление катастрофической жары

Таким образом, к 2050 году такой климат может стать опасным для жизни бедных слоев населения, которые не могут позволить себе покупку кондиционера, считают ученые.

Между тем население в странах, которые уже сейчас считаются жаркими, возрастет и будет представлять собой значительную часть мировой популяции. Соответственно, по одному из сценариев, около трети населения Земли будут жить при среднегодовой температуре выше 29 градусов. Сейчас такие условия характерны лишь для 0,8 поверхности планеты, большую этой территории занимает Сахара.