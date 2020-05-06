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2020-05-06T14:52
https://ria.ru/20200506/1571030230.html
Слушание по делу адвоката Хасавова перенесли на 20 мая
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РИА Новости

Слушание по делу адвоката Хасавова перенесли на 20 мая

14:52 06.05.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы снял с рассмотрения и перенес на 20 мая предварительное слушание по делу управляющего партнера адвокатского бюро "Дагир Хасавов и партнеры" Дагира Хасавова, которого обвиняют в принуждении к даче показаний, сообщили РИА Новости в суде.
"Предварительное судебное заседание сегодня было снято с рассмотрения в целях противодействия распространению на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции. Также была назначена новая дата проведения предварительного слушания – 20 мая", - рассказала пресс-секретарь Дорогомиловского суда Анастасия Татаруля.
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До этого предварительные слушания по делу неоднократно откладывались, так как один из защитников Хасавова Сергей Беляк находился на больничном с симптомами пневмонии и подозрением на коронавирус. Его коллеги также были вынуждены обратиться к врачам, так как контактировали с заболевшим.
Данное дело насчитывает 12 томов, обвинение в окончательной редакции фигурантам было предъявлено лишь в принуждении к даче показаний, тогда как ранее Хасавову вменялось также воспрепятствование правосудию.
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Адвокат был задержан в сентябре 2019 года в здании Лефортовского суда Москвы, куда пришел защищать бывшего заместителя врио премьера Дагестана Раюдина Юсуфова. Следствие обвинило его в попытке помешать расследованию "путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний шантажом", он был арестован. Вину Хасавов не признал.
Юсуфов и его бывший начальник Абдусамад Гамидов в конце октября 2019 года получили 5,5 и 6,5 лет колонии соответственно по делу о присвоении 41 миллиона рублей из бюджета, предусмотренных на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале.
100000
РоссияСергей БеляковДагир ХасавовАбдусамад ГамидовМоскваМахачкалаОбщество
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