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2020-05-06T15:50
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СК попросил арестовать мужчину, напавшего на патруль в Москве
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РИА Новости

СК попросил арестовать мужчину, напавшего на патруль в Москве

14:51 06.05.2020 (обновлено: 15:50 06.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Следствие обратилось в Пресненский суд Москвы с ходатайством об аресте мужчины, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Лела Кокая.
Ранее ходатайство об аресте отклонил Перовский суд, не избрав никакой меры пресечения.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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"В адрес суда поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матмусаева Махмуджана Машраповича", - сказала собеседница агентства.
Кокая пояснила, что в тот день, когда Матмусаев напал на полицейского, он в состоянии алкогольного опьянения нанёс соседу по квартире не менее двух ножевых ударов. Поэтому следствие также предъявило ему обвинение в покушении на убийство.
"Оба дела объединены в одно производство", - добавила собеседница агентства.
По данным следствия, 30 апреля полицейский патрулировал территории с целью предупреждения нарушений режима самоизоляции. Вблизи жилого дома по улице Вешняковская он остановил мужчину 1979 года рождения для проверки документов, тот стал вести себя агрессивно, в какой-то момент начал бороться с правоохранителем, отмечает следствие. Возбуждено уголовное дело по статье "применение неопасного для здоровья насилия в отношении представителя власти" (часть 1 статьи 318 УК РФ).
В ГУМВД Москвы отметили, что мужчина "выражался нецензурной бранью, нанес удар рукой по лицу лейтенанту полиции". На мужчину составили протокол по статье 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения").
Видео инцидента разошлось в соцсетях и мессенджерах. На ролике видно, что мужчина требовал у полицейского, чтобы тот вернул ему паспорт, нецензурно выражался и ударил силовика.
Сотрудник полиции
3 марта, 16:53
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1630012
Следственный комитет России (СК РФ)Пресненский суд г. МосквыМоскваПроисшествия
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