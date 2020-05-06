СК попросил арестовать мужчину, напавшего на патруль в Москве

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Следствие обратилось в Пресненский суд Москвы с ходатайством об аресте мужчины, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Лела Кокая.

Ранее ходатайство об аресте отклонил Перовский суд, не избрав никакой меры пресечения.

"В адрес суда поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матмусаева Махмуджана Машраповича", - сказала собеседница агентства.

Кокая пояснила, что в тот день, когда Матмусаев напал на полицейского, он в состоянии алкогольного опьянения нанёс соседу по квартире не менее двух ножевых ударов. Поэтому следствие также предъявило ему обвинение в покушении на убийство.

"Оба дела объединены в одно производство", - добавила собеседница агентства.

По данным следствия, 30 апреля полицейский патрулировал территории с целью предупреждения нарушений режима самоизоляции. Вблизи жилого дома по улице Вешняковская он остановил мужчину 1979 года рождения для проверки документов, тот стал вести себя агрессивно, в какой-то момент начал бороться с правоохранителем, отмечает следствие. Возбуждено уголовное дело по статье "применение неопасного для здоровья насилия в отношении представителя власти" (часть 1 статьи 318 УК РФ).

ГУМВД Москвы отметили, что мужчина "выражался нецензурной бранью, нанес удар рукой по лицу лейтенанту полиции". На мужчину составили протокол по статье 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения").