Росгвардия перепрофилировала три военных госпиталя для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Росгвардия перепрофилировала три военных госпиталя для борьбы с коронавирусом, заявил глава ведомства Виктор Золотов в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
"И в то же время мы перепрофилируем три военных госпиталя для того, чтобы нам дополнительно было выделено 287 коек для больных коронавирусом. Общая численность у нас на сегодняшний день составляет 1127 единиц", - заявил он.
Золотов добавил, что по рекомендации Минтруда, женщины ведомства, у которых есть дети до 14 лет, а также лица старше 60 лет отправлены на самоизоляцию.
Путин в среду провел рабочую встречу с главой Росгвардии, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля. Президент в ходе встречи напомнил, что поручил кабмину организовать дополнительные закупки специальной автомобильной техники для силовых структур, в том числе и с целью поддержки автопрома. Золотов сообщил, что у Росгвардии сейчас есть дополнительные потребности в такой технике, например, в легковых автомобилях для вневедомственной охраны.
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