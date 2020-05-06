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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T14:47
https://ria.ru/20200506/1571029855.html
Путину представили поэтапный план по снятию ограничений в России
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570748562_0:300:2948:1958_1036x0_80_0_0_1c7fa471b1573e302324f4b9d81a4862.jpg
РИА Новости

Путину представили поэтапный план по снятию ограничений в России

14:47 06.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Поэтапный план по снятию ограничительных мер по коронавирусу в РФ был представлен Путину своевременно, он будет обсуждаться на совещании в среду, его озвучит глава Роспотребнадзора Анна Попова, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин в среду проведет совещание по реализации принятых мер борьбы с COVID-19, на котором будет обсуждаться выход из ограничительных мер.
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"Да, безусловно, все было представлено вовремя, и сегодня Попова как раз и будет разъяснять детали этого плана", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, был ли план представлен правительством к 5 мая, как в конце апреля поручил Путин.
По словам Пескова, план еще предстоит обсудить, и участники совещания как раз планируют это сделать.
Говоря о составе участников совещания, пресс-секретарь президента подчеркнул, что будут присутствовать руководитель администрации президента Антон Вайно, исполняющий обязанности председателя правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин, помощник президента Максим Орешкин, министры: транспорта - Евгений Дитрих, труда и соцзащиты - Антон Котяков, здравоохранения - Михаил Мурашко, промышленности и торговли - Денис Мантуров, экономического развития - Максим Решетников, финансов - Антон Силуанов. Также в совещании примут участие глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина, а также полпреды и губернаторы всех регионов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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