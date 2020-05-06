Путину представили поэтапный план по снятию ограничений в России

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Поэтапный план по снятию ограничительных мер по Поэтапный план по снятию ограничительных мер по коронавирусу в РФ был представлен Путину своевременно, он будет обсуждаться на совещании в среду, его озвучит глава Роспотребнадзора Анна Попова , заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Путин в среду проведет совещание по реализации принятых мер борьбы с COVID-19, на котором будет обсуждаться выход из ограничительных мер.

"Да, безусловно, все было представлено вовремя, и сегодня Попова как раз и будет разъяснять детали этого плана", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, был ли план представлен правительством к 5 мая, как в конце апреля поручил Путин.

По словам Пескова, план еще предстоит обсудить, и участники совещания как раз планируют это сделать.

Говоря о составе участников совещания, пресс-секретарь президента подчеркнул, что будут присутствовать руководитель администрации президента Антон Вайно, исполняющий обязанности председателя правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин, помощник президента Максим Орешкин, министры: транспорта - Евгений Дитрих, труда и соцзащиты - Антон Котяков, здравоохранения - Михаил Мурашко, промышленности и торговли - Денис Мантуров, экономического развития - Максим Решетников, финансов - Антон Силуанов. Также в совещании примут участие глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина, а также полпреды и губернаторы всех регионов.