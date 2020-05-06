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Туризм
2020-05-06T15:40
https://ria.ru/20200506/1571029743.html
В европейских скоростных поездах маски станут обязательными
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РИА Новости

В европейских скоростных поездах маски станут обязательными

15:40 06.05.2020
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© AFP 2020 / StringerОткрытие станции для высокоскоростных поездов в Пекине, КНР
Открытие станции для высокоскоростных поездов в Пекине, КНР
© AFP 2020 / Stringer
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В скоростных поездах, соединяющих Великобританию с Францией и Бельгией, ношение масок станет обязательным для пассажиров, сообщает Travel & Leisure.
Клиентам, которые пренебрегут этим средством защиты, могут отказать в перевозке. Кроме того, граждане без масок, которые путешествуют во Францию ​​и Бельгию, рискуют быть оштрафованными в двух странах.
"Пожалуйста, убедитесь, что у вас есть маска, когда вы отправляетесь в поездку, — уточнили в компании, занимающейся высокоскоростными железнодорожными пассажирскими перевозками в Европе. — Любая подходит, если она эффективно закрывает нос и рот".
Сейчас, согласно расписанию, только четыре поезда курсируют каждый день: между Лондоном и Парижем, а также британской столицей и Брюсселем.
Но несколько стран Европы готовятся снять ограничения в ближайшие дни. Франция собирается начать отмену карантина 11 мая. В Бельгии в этот же день откроются магазины, а школы начнут работать позже.
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