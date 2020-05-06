В европейских скоростных поездах маски станут обязательными

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В скоростных поездах, соединяющих Великобританию с Францией и Бельгией, ношение масок станет обязательным для пассажиров, сообщает Travel & Leisure.
Клиентам, которые пренебрегут этим средством защиты, могут отказать в перевозке. Кроме того, граждане без масок, которые путешествуют во Францию и Бельгию, рискуют быть оштрафованными в двух странах.
"Пожалуйста, убедитесь, что у вас есть маска, когда вы отправляетесь в поездку, — уточнили в компании, занимающейся высокоскоростными железнодорожными пассажирскими перевозками в Европе. — Любая подходит, если она эффективно закрывает нос и рот".
Сейчас, согласно расписанию, только четыре поезда курсируют каждый день: между Лондоном и Парижем, а также британской столицей и Брюсселем.
Но несколько стран Европы готовятся снять ограничения в ближайшие дни. Франция собирается начать отмену карантина 11 мая. В Бельгии в этот же день откроются магазины, а школы начнут работать позже.