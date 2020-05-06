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2020-05-06T17:44
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Сбербанк понизил ипотечные ставки
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РИА Новости

Сбербанк понизил ипотечные ставки

14:46 06.05.2020 (обновлено: 17:44 06.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на небоскребы делового центра "Москва-сити" и здание Министерства Иностранных Дел в Москве
Вид на небоскребы делового центра Москва-сити и здание Министерства Иностранных Дел в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
Минимальная ставка при покупке строящегося жилья теперь составляет 6,2 процента годовых. Она доступна при приобретении квартиры у застройщика, который входит в список аккредитованных банком и участвующих в программе субсидирования. При обращении надо уточнять, участвует ли в акции интересующий клиента дом.
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Минимальная ставка при покупке готового жилья — 8,1 процента. Такая ставка доступна зарплатным клиентам Сбербанка, участвующим в акциях "Молодая семья" и "Скидка 0,3 процента" на "ДомКлик".
В апреле президент Владимир Путин сообщил о запуске программы льготной ипотеки по ставке 6,5 процента. Принять участие в ней можно до 1 ноября. Минимальный взнос составит 20 процентов, ставка не выше 6,5 процента сохранится на весь срок кредита
Сумма ипотечного кредита в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области не должна превышать восьми миллионов рублей. В других регионах лимит по объему кредитов — три миллиона рублей.
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Никита Макаров
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