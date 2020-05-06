Сбербанк понизил ипотечные ставки

Вид на небоскребы делового центра "Москва-сити" и здание Министерства Иностранных Дел в Москве

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик"

Минимальная ставка при покупке строящегося жилья теперь составляет 6,2 процента годовых. Она доступна при приобретении квартиры у застройщика, который входит в список аккредитованных банком и участвующих в программе субсидирования. При обращении надо уточнять, участвует ли в акции интересующий клиента дом.

Минимальная ставка при покупке готового жилья — 8,1 процента. Такая ставка доступна зарплатным клиентам Сбербанка, участвующим в акциях "Молодая семья" и "Скидка 0,3 процента" на "ДомКлик".

В апреле президент Владимир Путин сообщил о запуске программы льготной ипотеки по ставке 6,5 процента. Принять участие в ней можно до 1 ноября. Минимальный взнос составит 20 процентов, ставка не выше 6,5 процента сохранится на весь срок кредита