Сбербанк понизил ипотечные ставки

Минимальная ставка при покупке строящегося жилья теперь составляет 6,2 процента годовых. Она доступна при приобретении квартиры у застройщика, который входит в список аккредитованных банком и участвующих в программе субсидирования. При обращении надо уточнять, участвует ли в акции интересующий клиента дом.
Минимальная ставка при покупке готового жилья — 8,1 процента. Такая ставка доступна зарплатным клиентам Сбербанка, участвующим в акциях "Молодая семья" и "Скидка 0,3 процента" на "ДомКлик".
В апреле президент Владимир Путин сообщил о запуске программы льготной ипотеки по ставке 6,5 процента. Принять участие в ней можно до 1 ноября. Минимальный взнос составит 20 процентов, ставка не выше 6,5 процента сохранится на весь срок кредита
Сумма ипотечного кредита в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области не должна превышать восьми миллионов рублей. В других регионах лимит по объему кредитов — три миллиона рублей.