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2020-05-06T14:43
https://ria.ru/20200506/1571029620.html
Иран намерен запустить спутник на орбиту в 36 тысяч километров
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РИА Новости

Иран намерен запустить спутник на орбиту в 36 тысяч километров

14:43 06.05.2020
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© REUTERS / Wana News AgencyПервый иранский спутник "Нур"
Первый иранский спутник Нур
© REUTERS / Wana News Agency
ТЕГЕРАН, 6 мая – РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран в силах поставить перед собой цель по выводу спутника на орбиту в 36 тысяч километров.
"К сожалению, некоторые страны постоянно говорят, что (нам) "нельзя", "мы (иранцы) не можем", однако мы можем. Когда мы способны запустить в космос ракету-носитель со скоростью 7,5 тысячи метров в секунду, выведя на орбиту спутник и достигнув значительного прогресса в оборонной индустрии, мы можем достичь и производственного рывка", - заявил Хаменеи, чьи слова приводятся на его официальном сайте.
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"Именно тот ум, тот дух, что способны создавать спутники, делают возможным другую цель - вывод спутника на орбиту в 36 тысяч километров", - добавил он.
Иран 22 апреля с помощью ракеты-носителя "Касед" ("Гонец") вывел на орбиту высотой 425 километров первый военный спутник "Нур" ("Свет"). Его нахождение на орбите было подтверждено 18-й эскадрильей контроля космического пространства ВВС США.
Ряд западных стран осудили проведенную Ираном операцию, подчеркивая, что причиной беспокойства является разработка ракетной программы Ирана. Франция указала, что действия Тегерана не соответствуют резолюции 2231 СБ ООН по ядерной программе Ирана. Лондон сообщил, что ракетная программа дестабилизирует регион и несет угрозу безопасности.
Проблема кроется в толковании и интерпретации положений резолюции по ядерной сделке, касающихся разработки и деятельности, связанной с ракетами. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф указывал на это четко: резолюция затрагивает те ракеты, которые способны нести ядерный заряд. У Ирана, отметил Зариф, ядерного оружия нет.
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