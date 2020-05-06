Иран намерен запустить спутник на орбиту в 36 тысяч километров

ТЕГЕРАН, 6 мая – РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран в силах поставить перед собой цель по выводу спутника на орбиту в 36 тысяч километров.
"К сожалению, некоторые страны постоянно говорят, что (нам) "нельзя", "мы (иранцы) не можем", однако мы можем. Когда мы способны запустить в космос ракету-носитель со скоростью 7,5 тысячи метров в секунду, выведя на орбиту спутник и достигнув значительного прогресса в оборонной индустрии, мы можем достичь и производственного рывка", - заявил Хаменеи, чьи слова приводятся на его официальном сайте.
"Именно тот ум, тот дух, что способны создавать спутники, делают возможным другую цель - вывод спутника на орбиту в 36 тысяч километров", - добавил он.
Ряд западных стран осудили проведенную Ираном операцию, подчеркивая, что причиной беспокойства является разработка ракетной программы Ирана. Франция указала, что действия Тегерана не соответствуют резолюции 2231 СБ ООН по ядерной программе Ирана. Лондон сообщил, что ракетная программа дестабилизирует регион и несет угрозу безопасности.
Проблема кроется в толковании и интерпретации положений резолюции по ядерной сделке, касающихся разработки и деятельности, связанной с ракетами. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф указывал на это четко: резолюция затрагивает те ракеты, которые способны нести ядерный заряд. У Ирана, отметил Зариф, ядерного оружия нет.