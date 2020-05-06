Иран намерен запустить спутник на орбиту в 36 тысяч километров

"К сожалению, некоторые страны постоянно говорят, что (нам) "нельзя", "мы (иранцы) не можем", однако мы можем. Когда мы способны запустить в космос ракету-носитель со скоростью 7,5 тысячи метров в секунду, выведя на орбиту спутник и достигнув значительного прогресса в оборонной индустрии, мы можем достичь и производственного рывка", - заявил Хаменеи, чьи слова приводятся на его официальном сайте.