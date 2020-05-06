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2020-05-06T14:42
https://ria.ru/20200506/1571029463.html
Телеведущий Александр Беляев перенес операцию
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РИА Новости

Телеведущий Александр Беляев перенес операцию

14:42 06.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущий Александр Беляев
Телеведущий Александр Беляев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российский телеведущий Александр Беляев рассказал изданию StarHit, что перенес операцию.
Он пояснил, что ему потребовалось хирургическое лечение абсцесса.
"Слава Богу не онкология", — поделился Беляев.
Он провел в больнице неделю. Сейчас Беляев находится дома, врачи рекомендовали ему лежать.
Врачи диагностировали у географа-гидролога и телеведущего Александра Беляева несколько лет назад рак легких. В декабре он получил хорошие результаты анализов.
Телеведущая Лера Кудрявцева
24 декабря 2019, 08:35
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
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КультураРоссияАлександр БеляевШоу-бизнесЗдоровьеОбщество
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