Телеведущий Александр Беляев перенес операцию

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российский телеведущий Александр Беляев рассказал изданию StarHit, что перенес операцию.
Он пояснил, что ему потребовалось хирургическое лечение абсцесса.
"Слава Богу не онкология", — поделился Беляев.
Он провел в больнице неделю. Сейчас Беляев находится дома, врачи рекомендовали ему лежать.
Врачи диагностировали у географа-гидролога и телеведущего Александра Беляева несколько лет назад рак легких. В декабре он получил хорошие результаты анализов.
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