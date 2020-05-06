Телеведущий Александр Беляев перенес операцию

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российский телеведущий Российский телеведущий Александр Беляев рассказал изданию StarHit , что перенес операцию.

Он пояснил, что ему потребовалось хирургическое лечение абсцесса.

"Слава Богу не онкология", — поделился Беляев.

Он провел в больнице неделю. Сейчас Беляев находится дома, врачи рекомендовали ему лежать.