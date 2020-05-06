Песков оценил версию об искусственном происхождении коронавируса

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Детальной информации о коронавирусе пока ни у кого нет, поэтому нельзя однозначно сказать о том, был ли он искусственно создан или нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока ни у кого нет детальной информации об этом коронавирусе. Это относительно новый коронавирус, который сейчас находится под очень пристальным изучением ученых-вирусологов всего мира. Каких-то однозначных оценок и однозначных данных сейчас просто еще не существует по той самой причине, что он новый. Поэтому в этом случае каких-то таких однозначных заявлений делать, не имея веских оснований для этого, наверное, мы бы не стали", - рассказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли в окружении президента люди, которые говорят об искусственном происхождении вируса и настаивают на этой версии.
Песков отметил, что однозначных заявлений не может быть, поскольку вирус изучается, идет обмен информацией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.