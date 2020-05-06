Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T14:42
https://ria.ru/20200506/1571029112.html
Белоусов обсудил меры поэтапного выхода из режима ограничений
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570839115_0:221:2896:1849_1036x0_80_0_0_b389439e4c8604b5ad5a55e681e878ae.jpg
РИА Новости

Белоусов обсудил меры поэтапного выхода из режима ограничений

14:34 06.05.2020 (обновлено: 14:42 06.05.2020)
1057
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности председателя правительства Андрей Белоусов провел координационный совет по борьбе с коронавирусом и обсудил предложенные Роспотребнадзором меры по поэтапному выходу из режима ограничений, сообщила пресс-служба правительства.
"Сегодня в правительстве состоялись два мероприятия: еженедельное оперативное совещание с вице-премьерами, а затем заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Оба мероприятия прошли под руководством исполняющего обязанности председателя правительства – первого заместителя председателя правительства Андрея Рэмовича Белоусова", - говорится в сообщении.
Опрос
Как вы относитесь к ужесточению правил карантина?
Проголосовали:182124
15 апреля, 10:44Распространение нового коронавируса
Отмечается, что на президиуме Координационного совета обсуждались предложенные Роспотребнадзором меры по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
"На совещании с вице-премьерами обсуждалось исполнение ранее данных поручений Председателя Правительства, а также вопросы подготовки к заседанию Правительства, намеченному на 7 мая", - добавляется в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
5130117
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей БелоусовБезопасность
Рекомендуем
LIVE: Совещание Владимира Путина с правительством по ситуации с COVID-19 в России
Владимир Путин проводит совещание с правительством по ситуации с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путину представили поэтапный план по снятию ограничений в России
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Министр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры заразилась коронавирусом
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о результатах испытания вакцины от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин
Попова и Собянин выступят с докладами по снятию ограничений
Путин еще раз напомнил губернаторам об отвественности
Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса
Сотрудник лаборатории
У двух членов экипажа рейса Москва — Пекин выявили коронавирус
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил главам регионов принять решения о дальнейших действиях
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
Лекарства
В ГП назвали слухи о казахском чудо-лекарстве от COVID-19 фейком
Медицинские работники в защитных костюмах в Минске
Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии
Вид на небоскребы делового центра Москва-сити и здание Министерства Иностранных Дел в Москве
Сбербанк понизил ипотечные ставки
Пассажир в защитной маске в салоне городского автобуса в Москве
В Москве обяжут носить маски и перчатки в общественном транспорте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
Лента новостейМолния