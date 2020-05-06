Белоусов обсудил меры поэтапного выхода из режима ограничений

"Сегодня в правительстве состоялись два мероприятия: еженедельное оперативное совещание с вице-премьерами, а затем заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Оба мероприятия прошли под руководством исполняющего обязанности председателя правительства – первого заместителя председателя правительства Андрея Рэмовича Белоусова", - говорится в сообщении.