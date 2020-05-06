В Берлине не стали комментировать сообщения о планах США насчет Луны

БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что не знакома с сообщениями о планах США добывать ресурсы на Луне и привлечь к этому Евросоюз.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что администрация Дональда Трампа готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне, к нему планируется привлечь Канаду, Японию, Евросоюз и ОАЭ, а России на первых порах среди участников соглашения не будет.

"Лично мне это не известно. Я не могу здесь это прокомментировать", - заявила Деммер на брифинге в среду.