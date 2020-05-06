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2020-05-06T14:33
https://ria.ru/20200506/1571029065.html
В Берлине не стали комментировать сообщения о планах США насчет Луны
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РИА Новости

В Берлине не стали комментировать сообщения о планах США насчет Луны

14:33 06.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛуна в небе
Луна в небе
© РИА Новости / Максим Блинов
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Луна в небе. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что не знакома с сообщениями о планах США добывать ресурсы на Луне и привлечь к этому Евросоюз.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что администрация Дональда Трампа готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне, к нему планируется привлечь Канаду, Японию, Евросоюз и ОАЭ, а России на первых порах среди участников соглашения не будет.
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"Лично мне это не известно. Я не могу здесь это прокомментировать", - заявила Деммер на брифинге в среду.
Представитель министерства экономики Корбиниан Вагнер также затруднился прокомментировать сообщения СМИ. "Мне это также не известно. Если у нас есть, что сказать, мы заявим дополнительно", - заявил он.
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Ульрике ДеммерДональд ТрампКосмос - РИА НаукаГерманияСША
Популярные комментарии
да вы в стране разберитесь сначала, скоро граждане России сами на луну свалят от всего творящегося!
6 мая, 14:54
Олег К.
10400032
Какая Луна, какая добыча ресурсов. До МКС долететь и то для них проблема. С их дороговизной никакая добыча ресурсов на Луне не оправдается.
6 мая, 15:34
nnrmpui
3022004
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