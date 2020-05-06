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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T14:32
https://ria.ru/20200506/1571028978.html
На Украине сообщили о 26 нападениях на сотрудников СМИ с начала года
https://cdn23.img.ria.ru/images/156175/33/1561753312_0:59:1440:869_1036x0_80_0_0_eb6b2e30cb5556a182e62d0fffa963b3.jpg
РИА Новости

На Украине сообщили о 26 нападениях на сотрудников СМИ с начала года

14:32 06.05.2020
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© Фото : Національна спілка журналістів України Украинский журналист Сергей Томиленко
Украинский журналист Сергей Томиленко
© Фото : Національна спілка журналістів України
Украинский журналист Сергей Томиленко. Архивное фото
КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что введенный из-за пандемии нового коронавируса карантин спровоцировал усиленную агрессию в отношении журналистов, всего с начала года на сотрудников украинских СМИ нападали 26 раз.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. Кабмин Украины принял решение смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией.
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"Карантин спровоцировал усиленную агрессию в отношении журналистов. В апреле произошло больше всего нападений на представителей СМИ с начала года - десять. Всего за 4 месяца 2020 года зафиксировано 26 инцидентов с применением силы в отношении представителей СМИ", - написал Томиленко на своей странице в Fecebook.
По его словам, чаще всего в апреле на журналистов нападали в Киеве и области – пять случаев, также по одному инциденту случилось в Черкассах, Одессе, во Львовской, Донецкой и Днепропетровской областях.
Ранее национальный союз журналистов Украины сообщил о 75 нападениях на сотрудников СМИ в 2019 году. По его данным, с 2017 по 2019 годы всего зафиксировано 250 нападений на журналистов в стране.
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Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест возглавлявшего портал РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сергей ТомиленкоКирилл ВышинскийВасилий МуравицкийЧеркассыВОЗПавел ШереметОдессаКиевУкраинаВ мире
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