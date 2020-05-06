ЕК не исключила финансовой нестабильности в ЕС из-за коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости, Мария Князева. Финансовая нестабильность в Финансовая нестабильность в Евросоюзе не может быть исключена, если проблемы с ликвидностью компаний, вызванные пандемией коронавируса и борьбой с ней, приведут к "неожиданно серьезным" проблемам с их платежеспособностью, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции.

"Финансовая нестабильность не может быть исключена, если шок ликвидности, который ударил по корпоративному сектору, приведет к неожиданно серьезным проблемам с платежеспособностью", - сказал он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.

В ЕС на фоне этой пандемии были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых в разных странах есть ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, в том числе между государствами союза, ограничение авиа- и наземного сообщения.

Экономика ЕС серьезно страдает от борьбы с пандемией. При этом в очень серьезном положении, требующем финансовой поддержки, оказался далеко не один экономический сектор. В связи с этим Евросоюз на национальном и наднациональном уровнях заявил о мерах поддержки экономики, объем которых в случае полной их реализации может составить несколько триллионов евро.

При этом в определенных странах ЕС уже началось постепенное смягчение коронавирусных ограничений.