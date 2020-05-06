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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T14:32
https://ria.ru/20200506/1571028942.html
ЕК не исключила финансовой нестабильности в ЕС из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_4adf00796473d04170f0d404aa5e303d.jpg
РИА Новости

ЕК не исключила финансовой нестабильности в ЕС из-за коронавируса

14:32 06.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости, Мария Князева. Финансовая нестабильность в Евросоюзе не может быть исключена, если проблемы с ликвидностью компаний, вызванные пандемией коронавируса и борьбой с ней, приведут к "неожиданно серьезным" проблемам с их платежеспособностью, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции.
"Финансовая нестабильность не может быть исключена, если шок ликвидности, который ударил по корпоративному сектору, приведет к неожиданно серьезным проблемам с платежеспособностью", - сказал он.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
В ЕС на фоне этой пандемии были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых в разных странах есть ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, в том числе между государствами союза, ограничение авиа- и наземного сообщения.
Экономика ЕС серьезно страдает от борьбы с пандемией. При этом в очень серьезном положении, требующем финансовой поддержки, оказался далеко не один экономический сектор. В связи с этим Евросоюз на национальном и наднациональном уровнях заявил о мерах поддержки экономики, объем которых в случае полной их реализации может составить несколько триллионов евро.
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При этом в определенных странах ЕС уже началось постепенное смягчение коронавирусных ограничений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыПаоло ДжентилониВОЗЕвросоюзЭкономика
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