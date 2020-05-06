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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T14:31
https://ria.ru/20200506/1571028901.html
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568480745_0:184:2799:1758_1036x0_80_0_0_3581ee5e4eb97fffc8d96c997c0d4e8f.jpg
РИА Новости

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

14:31 06.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия могла бы напрямую выдавать деньги населению, если бы рубль был мировой резервной валютой, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости".
Он отметил, что некоторые страны пошли на такой шаг, но не стоит соревноваться с ними в том, кто больше заплатит своим гражданам.
Силуанов подчеркнул, что прежде всего стоит задача помочь бизнесу сохранить рабочие места, а людям - оплачивать первоочередные расходы.
Для этого малому бизнесу дают отсрочки по кредитам, арендным платежам, а также выдают беспроцентные кредиты на зарплату и гранты в размере МРОТ на сотрудника.
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Что с налогами

Глава Минфина также заявил, что в России не планируют повышать или снижать налоги, кроме налога на доход по крупным банковским вкладам.
По его мнению, списание долгов, в том числе налоговых, не лучший метод поддержки.
"Можно реструктурировать долги, в том числе налоговые. Мы рассматриваем меры, которые помогли бы предпринимателям минимизировать груз обязательств, который накопится к моменту выхода из простоя", - сказал он.
Министр напомнил, что уже принято решение снизить "налог на труд" - страховые взносы, чтобы в сером секторе было невыгодно работать.

Миллиарды на поддержку

Государство активно поддерживает здравоохранение. На эту сферу и санитарно-эпидемиологические меры выделят 200 миллиардов рублей.
По словам министра финансов, общий объем поддержки экономики из бюджета составит более 6,5 процента ВВП.
На социальную поддержку, включая выплаты по безработице, выделено более 250 миллиардов рублей, на поддержку МСП - еще около 800 миллиардов, регионы получат около 200 миллиардов, внебюджетные фонды - более 400 миллиардов рублей.
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Министр напомнил, что правительство уже приняло два антикризисных пакета для поддержки пострадавших от распространения коронавируса отраслей.
"Третий пакет, который сейчас готовится, будет направлен на то, чтобы помочь предприятиям выйти из вынужденных каникул, помочь им развиваться после двух месяцев остановки, поддержать с оборотным капиталом", - добавил Силуанов.
По его словам, меры третьего пакета будут объявлены в ближайшее время.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
Популярные комментарии
Силуанов и иже с ним так же аргументированно будут рассказывать почему нельзя раздавать хлеб голодным.
6 мая, 14:51
МЖМатвей Железнов
8001032
Правда- глаза жгет?! Все равно истина всем видна! Власть полностью показала себя, кем она является!
6 мая, 15:21
ГРГражданин РФ Мягков
6101102
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