Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия могла бы напрямую выдавать деньги населению, если бы рубль был мировой резервной валютой, заявил министр финансов Россия могла бы напрямую выдавать деньги населению, если бы рубль был мировой резервной валютой, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью газете " Ведомости ".

Он отметил, что некоторые страны пошли на такой шаг, но не стоит соревноваться с ними в том, кто больше заплатит своим гражданам.

Силуанов подчеркнул, что прежде всего стоит задача помочь бизнесу сохранить рабочие места, а людям - оплачивать первоочередные расходы.

Для этого малому бизнесу дают отсрочки по кредитам, арендным платежам, а также выдают беспроцентные кредиты на зарплату и гранты в размере МРОТ на сотрудника.

Что с налогами

Глава Минфина также заявил, что в России не планируют повышать или снижать налоги, кроме налога на доход по крупным банковским вкладам.

По его мнению, списание долгов, в том числе налоговых, не лучший метод поддержки.

"Можно реструктурировать долги, в том числе налоговые. Мы рассматриваем меры, которые помогли бы предпринимателям минимизировать груз обязательств, который накопится к моменту выхода из простоя", - сказал он.

Министр напомнил, что уже принято решение снизить "налог на труд" - страховые взносы, чтобы в сером секторе было невыгодно работать.

Миллиарды на поддержку

Государство активно поддерживает здравоохранение. На эту сферу и санитарно-эпидемиологические меры выделят 200 миллиардов рублей.

По словам министра финансов, общий объем поддержки экономики из бюджета составит более 6,5 процента ВВП.

На социальную поддержку, включая выплаты по безработице, выделено более 250 миллиардов рублей, на поддержку МСП - еще около 800 миллиардов, регионы получат около 200 миллиардов, внебюджетные фонды - более 400 миллиардов рублей.

Министр напомнил, что правительство уже приняло два антикризисных пакета для поддержки пострадавших от распространения коронавируса отраслей.

"Третий пакет, который сейчас готовится, будет направлен на то, чтобы помочь предприятиям выйти из вынужденных каникул, помочь им развиваться после двух месяцев остановки, поддержать с оборотным капиталом", - добавил Силуанов.