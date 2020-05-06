В Кремле не стали комментировать сообщения о новом договоре по Луне

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения в СМИ о подготовке США договора по добыче ископаемых на Луне.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что администрация Дональда Трампа готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне, к нему планируется привлечь Канаду, Японию, Евросоюз и ОАЭ, а России на первых порах среди участников соглашения не будет.
"Безусловно, мы обратили внимание на эту информацию, она требует глубокого анализа, тем более с точки зрения существующей международной документально-правовой базы. Сейчас я прямой оценки не буду давать, воздержусь от этого", - сказал Песков журналистам.