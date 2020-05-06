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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-06T14:53
https://ria.ru/20200506/1571028757.html
В Минэнерго ожидают легкого дефицита нефти на рынке в III квартале
https://cdn21.img.ria.ru/images/155831/28/1558312850_0:172:3031:1877_1036x0_80_0_0_3cb986b3244269e751e6285010134c7d.jpg
РИА Новости

В Минэнерго ожидают легкого дефицита нефти на рынке в III квартале

14:53 06.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПавел Сорокин
Павел Сорокин
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Павел Сорокин. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Снижение товарных запасов нефти в мире начнется в третьем квартале при восстановлении экономической активности до приемлемого уровня, будет легкий дефицит на рынке, заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.
"К концу года, скажем так, в третьем квартале, если активность уже восстановится до приемлемого уровня, то начнется снижение товарных запасов (нефти - ред.), народ начнет, имея лёгкий дефицит на рынке, забирать из запасов", - сказал он в интервью на онлайн-ресурсе фонда "Росконгресс".
Однако, по его словам, даже при такой ситуации не стоит ждать резкого рост цен на нефть, а только их восстановления.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьПавел СорокинЭкономика
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