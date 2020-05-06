В Минэнерго ожидают легкого дефицита нефти на рынке в III квартале

"К концу года, скажем так, в третьем квартале, если активность уже восстановится до приемлемого уровня, то начнется снижение товарных запасов (нефти - ред.), народ начнет, имея лёгкий дефицит на рынке, забирать из запасов", - сказал он в интервью на онлайн-ресурсе фонда "Росконгресс".