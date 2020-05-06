Полиция проверит сообщение о давке в алтайском магазине во время изоляции

Ранее в социальных сетях и средствах массовой информации появились сообщения о том, что один из торговых центров в алтайском Рубцовске на майских праздниках устроил 50-процентную распродажу товаров, что привело к ажиотажному спросу и давке покупателей, массово нарушивших режим самоизоляции.