Полиция проверит сообщение о давке в алтайском магазине во время изоляции

НОВОСИБИРСК, 6 мая – РИА Новости. Глава ГУМВД по Алтайскому краю Андрей Подолян назначил проверку по факту описанного в СМИ инцидента в городе Рубцовске, где в магазин, объявивший распродажу в условиях ограничительных мер по COVID-19, пришли десятки жителей.
Ранее в социальных сетях и средствах массовой информации появились сообщения о том, что один из торговых центров в алтайском Рубцовске на майских праздниках устроил 50-процентную распродажу товаров, что привело к ажиотажному спросу и давке покупателей, массово нарушивших режим самоизоляции.
"Руководителем ГУМВД по Алтайскому краю назначена проверка инцидента", - сообщил РИА Новости в среду представитель главка, добавив, что информацию по итогам проверку можно будет получить позже.
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