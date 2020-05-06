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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T14:28
https://ria.ru/20200506/1571028648.html
Полиция проверит сообщение о давке в алтайском магазине во время изоляции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_183ae316942ddb9d08700f46295367ed.jpg
РИА Новости

Полиция проверит сообщение о давке в алтайском магазине во время изоляции

14:28 06.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
НОВОСИБИРСК, 6 мая – РИА Новости. Глава ГУМВД по Алтайскому краю Андрей Подолян назначил проверку по факту описанного в СМИ инцидента в городе Рубцовске, где в магазин, объявивший распродажу в условиях ограничительных мер по COVID-19, пришли десятки жителей.
Ранее в социальных сетях и средствах массовой информации появились сообщения о том, что один из торговых центров в алтайском Рубцовске на майских праздниках устроил 50-процентную распродажу товаров, что привело к ажиотажному спросу и давке покупателей, массово нарушивших режим самоизоляции.
"Руководителем ГУМВД по Алтайскому краю назначена проверка инцидента", - сообщил РИА Новости в среду представитель главка, добавив, что информацию по итогам проверку можно будет получить позже.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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