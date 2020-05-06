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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T14:38
https://ria.ru/20200506/1571028492.html
В Саратовской области у 90 медработников нашли антитела к COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_48b095c03de5478189de4d8f300d9e6e.jpg
РИА Новости

В Саратовской области у 90 медработников нашли антитела к COVID-19

14:25 06.05.2020 (обновлено: 14:38 06.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу. Архивное фото
САРАТОВ, 6 мая - РИА Новости. Почти у 90 медицинских работников в Саратовской области выявлены антитела к коронавирусной инфекции, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Всего в области с 19 марта по 6 мая лабораторно подтверждены 835 случаев заражения коронавирусом, включая 69 медработников. Пятнадцать пациентов с COVID-19 скончались, выздоровели 135 человек.
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"Что касается тестов, которые показывают наличие антител, на вчерашний день в общей сложности у 88 человек из тех, кто протестирован, было выявлено наличие антител к данному заболеванию", - сказал Шувалов в среду на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
"С учетом того, что данная информация пока носит только качественный характер, мы не можем оценить по данному виду тестов уровень этого иммунитета и не можем сказать о давности его приобретения. И самое главное, что большинство медицинских работников, у которых данные антитела были выявлены, они не могут сказать, когда бы то ни было были ли у них какие-либо симптомы заболевания. Это к тому, что порядка 40% случаев мы видим без какой-либо симптоматики", - отметил он.
Он уточнил, что ИФА-тестирование на наличие антител к коронавирусу проводится в области только медицинским работникам, для этого в регион поступило 10 тысяч таких тестов.
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"Мы проводим экспресс-тестирование - иммуноферментный анализ, который смотрит на наличие антител у медицинских работников. На вечер вчерашнего дня выполнено 4210 тестов. Естественно, эта работа будет продолжаться", - добавил замминистра.
Власти региона ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей носить маски в общественных местах и не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский и Балтайский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСаратовская область
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