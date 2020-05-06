В Саратовской области у 90 медработников нашли антитела к COVID-19

САРАТОВ, 6 мая - РИА Новости. Почти у 90 медицинских работников в Почти у 90 медицинских работников в Саратовской области выявлены антитела к коронавирусной инфекции, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.

Всего в области с 19 марта по 6 мая лабораторно подтверждены 835 случаев заражения коронавирусом, включая 69 медработников. Пятнадцать пациентов с COVID-19 скончались, выздоровели 135 человек.

"Что касается тестов, которые показывают наличие антител, на вчерашний день в общей сложности у 88 человек из тех, кто протестирован, было выявлено наличие антител к данному заболеванию", - сказал Шувалов в среду на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.

"С учетом того, что данная информация пока носит только качественный характер, мы не можем оценить по данному виду тестов уровень этого иммунитета и не можем сказать о давности его приобретения. И самое главное, что большинство медицинских работников, у которых данные антитела были выявлены, они не могут сказать, когда бы то ни было были ли у них какие-либо симптомы заболевания. Это к тому, что порядка 40% случаев мы видим без какой-либо симптоматики", - отметил он.

Он уточнил, что ИФА-тестирование на наличие антител к коронавирусу проводится в области только медицинским работникам, для этого в регион поступило 10 тысяч таких тестов.

"Мы проводим экспресс-тестирование - иммуноферментный анализ, который смотрит на наличие антител у медицинских работников. На вечер вчерашнего дня выполнено 4210 тестов. Естественно, эта работа будет продолжаться", - добавил замминистра.

Власти региона ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей носить маски в общественных местах и не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский и Балтайский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района , а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.