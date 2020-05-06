В Кремле не знают о разыскиваемом в Германии российском хакере

"Мне, к сожалению или к счастью, в данном случае нечего комментировать. Я не знаю, кого подала Германия в розыск, я не знаю, о каких хакерах идет речь и почему этот хакер обязательно должен быть связан с ГРУ. Поэтому мне нечего сказать", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию.