В Кремле не знают о разыскиваемом в Германии российском хакере

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не в курсе ситуации с выдачей Германией международного ордера на арест кого-либо из российских граждан, якобы связанных с ГРУ.
Ранее издание Süddeutsche Zeitung, не уточняя источник информации, сообщило, что Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина. Он подозревается в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году, когда с компьютеров немецкого парламента были похищены 16 гигабайт информации.
"Мне, к сожалению или к счастью, в данном случае нечего комментировать. Я не знаю, кого подала Германия в розыск, я не знаю, о каких хакерах идет речь и почему этот хакер обязательно должен быть связан с ГРУ. Поэтому мне нечего сказать", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию.
Страны Запада регулярно обвиняют Россию в причастности к хакерским атакам на свою инфраструктуру. Москва эти обвинения отвергает как бездоказательные.