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2020-05-06T14:24
https://ria.ru/20200506/1571028423.html
В Кремле не знают о разыскиваемом в Германии российском хакере
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РИА Новости

В Кремле не знают о разыскиваемом в Германии российском хакере

14:24 06.05.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не в курсе ситуации с выдачей Германией международного ордера на арест кого-либо из российских граждан, якобы связанных с ГРУ.
Ранее издание Süddeutsche Zeitung, не уточняя источник информации, сообщило, что Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина. Он подозревается в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году, когда с компьютеров немецкого парламента были похищены 16 гигабайт информации.

"Мне, к сожалению или к счастью, в данном случае нечего комментировать. Я не знаю, кого подала Германия в розыск, я не знаю, о каких хакерах идет речь и почему этот хакер обязательно должен быть связан с ГРУ. Поэтому мне нечего сказать", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию.

Страны Запада регулярно обвиняют Россию в причастности к хакерским атакам на свою инфраструктуру. Москва эти обвинения отвергает как бездоказательные.
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5 мая, 17:42
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РоссияГлавное разведывательное управление РФДмитрий ПесковГерманияВ мире
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