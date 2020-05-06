Песков оценил ситуацию с коронавирусом в регионах

"Речь идет о прерогативе главы региона. Ситуация во всех регионах разная. Есть показатели общей динамики, и есть ситуация, которая отличается от региона к региону. Сейчас называть конкретно регионы я бы не стал, конкретно регионы, где она (ситуация – ред.) хуже, где она лучше", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о принятии решений о снятии ограничений по коронавирусу в регионах.