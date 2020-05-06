Песков оценил ситуацию с коронавирусом в регионах

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом отличается в разных субъектах РФ, решения о выходе из режима ограничительных мер остаются за главами регионов, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
"Речь идет о прерогативе главы региона. Ситуация во всех регионах разная. Есть показатели общей динамики, и есть ситуация, которая отличается от региона к региону. Сейчас называть конкретно регионы я бы не стал, конкретно регионы, где она (ситуация – ред.) хуже, где она лучше", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о принятии решений о снятии ограничений по коронавирусу в регионах.
"Но хочу повторить еще раз, что все-таки главное решение - за главам регионов", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.