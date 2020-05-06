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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T14:24
https://ria.ru/20200506/1571028395.html
Песков оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1036x0_80_0_0_0c518b6fe4f15c1c7db83c73d835f3b9.jpg
РИА Новости

Песков оценил ситуацию с коронавирусом в регионах

14:24 06.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом отличается в разных субъектах РФ, решения о выходе из режима ограничительных мер остаются за главами регионов, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
"Речь идет о прерогативе главы региона. Ситуация во всех регионах разная. Есть показатели общей динамики, и есть ситуация, которая отличается от региона к региону. Сейчас называть конкретно регионы я бы не стал, конкретно регионы, где она (ситуация – ред.) хуже, где она лучше", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о принятии решений о снятии ограничений по коронавирусу в регионах.
"Но хочу повторить еще раз, что все-таки главное решение - за главам регионов", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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