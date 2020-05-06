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2020-05-06T14:21
https://ria.ru/20200506/1571028246.html
Конкретики по срокам саммита "пятерки" СБ ООН пока нет, заявил Песков
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РИА Новости

Конкретики по срокам саммита "пятерки" СБ ООН пока нет, заявил Песков

14:21 06.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Конкретики по срокам и формату проведения саммита "пятерки" Совбеза ООН пока нет, дипломаты поддерживают контакты по возможной разработке соответствующего документа, эта работа еще не завершена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) предложил президент РФ Владимир Путин. На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.
"Вы знаете, что была инициатива Путина, и вы знаете, что (президент США Дональд - ред.) Трамп уже подтвердил целесообразность такой встречи и сказал, что Соединенные Штаты присоединятся к такой встрече", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос о том, получал ли Кремль послание от Трампа с поддержкой идеи проведения саммита совбеза ООН.
"Пока никакой конкретики по срокам её проведения и формату её проведения нет. Ведутся контакты по линии дипломатов стран "пятерки" на предмет разработки соответствующего документа возможного, работа по документу еще не финализирована. За последние какие-то дни мне неизвестно, чтобы было какое-то послание", - продолжил он.
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