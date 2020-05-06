Конкретики по срокам саммита "пятерки" СБ ООН пока нет, заявил Песков

"Вы знаете, что была инициатива Путина, и вы знаете, что (президент США Дональд - ред.) Трамп уже подтвердил целесообразность такой встречи и сказал, что Соединенные Штаты присоединятся к такой встрече", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос о том, получал ли Кремль послание от Трампа с поддержкой идеи проведения саммита совбеза ООН.