Конкретики по срокам саммита "пятерки" СБ ООН пока нет, заявил Песков

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Конкретики по срокам и формату проведения саммита "пятерки" Совбеза ООН пока нет, дипломаты поддерживают контакты по возможной разработке соответствующего документа, эта работа еще не завершена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) предложил президент РФ Владимир Путин. На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.
"Вы знаете, что была инициатива Путина, и вы знаете, что (президент США Дональд - ред.) Трамп уже подтвердил целесообразность такой встречи и сказал, что Соединенные Штаты присоединятся к такой встрече", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос о том, получал ли Кремль послание от Трампа с поддержкой идеи проведения саммита совбеза ООН.
"Пока никакой конкретики по срокам её проведения и формату её проведения нет. Ведутся контакты по линии дипломатов стран "пятерки" на предмет разработки соответствующего документа возможного, работа по документу еще не финализирована. За последние какие-то дни мне неизвестно, чтобы было какое-то послание", - продолжил он.