Путин проведет встречу с главой Росгвардии

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с главой Росгвардии Виктором Золотовым, на которой российский лидер намерен обсудить формирование гвардии и закупку техники, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня у Путина будет отдельная встреча. Он встретится с руководителем Росгвардии Золотовым", - рассказал Песков журналистам о рабочем графике президента.
По его словам, встреча будет публичной, информацию о ней Кремль планирует обнародовать в ближайшее время.
"Там целый комплекс вопросов. Во-первых, это, естественно, и процесс формирования гвардии, это и технические закупки, которые сейчас будут связаны с мерами поддержки того же автопрома. И ряд других вопросов", - заключил Песков.