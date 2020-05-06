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2020-05-06T14:19
https://ria.ru/20200506/1571028094.html
Путин проведет встречу с главой Росгвардии
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РИА Новости

Путин проведет встречу с главой Росгвардии

14:19 06.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с главой Росгвардии Виктором Золотовым, на которой российский лидер намерен обсудить формирование гвардии и закупку техники, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня у Путина будет отдельная встреча. Он встретится с руководителем Росгвардии Золотовым", - рассказал Песков журналистам о рабочем графике президента.
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По его словам, встреча будет публичной, информацию о ней Кремль планирует обнародовать в ближайшее время.
"Там целый комплекс вопросов. Во-первых, это, естественно, и процесс формирования гвардии, это и технические закупки, которые сейчас будут связаны с мерами поддержки того же автопрома. И ряд других вопросов", - заключил Песков.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Виктор ЗолотовДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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