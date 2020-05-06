Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии

"Вы видите, действительно, что мы придерживаемся разной тактики в борьбе с коронавирусом, у нас разные подходы. Конечно же, мы все обеспокоены этой ситуацией в целом и надеемся, что разные технологии, которые применяются, разная методика, на которую ориентируется Россия и Белоруссия, в конечном итоге не приведет к какому-то взрывному росту количества инфицированных", - сказал Песков.