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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T14:33
https://ria.ru/20200506/1571027949.html
Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569739438_0:0:2919:1642_1036x0_80_0_0_d5b9f20abc67b27d24164941d7e02b43.jpg
РИА Новости

Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии

14:17 06.05.2020 (обновлено: 14:33 06.05.2020)
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© REUTERS / Vasily FedosenkoМедицинские работники в защитных костюмах в Минске
Медицинские работники в защитных костюмах в Минске
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия и Белоруссия придерживаются разной тактики в борьбе с коронавирусом, Москва надеется, что разные технологии и методики не приведут к взрывному росту числа инфицированных, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы видите, действительно, что мы придерживаемся разной тактики в борьбе с коронавирусом, у нас разные подходы. Конечно же, мы все обеспокоены этой ситуацией в целом и надеемся, что разные технологии, которые применяются, разная методика, на которую ориентируется Россия и Белоруссия, в конечном итоге не приведет к какому-то взрывному росту количества инфицированных", - сказал Песков.
"Опасения в целом ситуации, нельзя проходить эту ситуацию без опасений. Опасения абсолютно взаимные, потому что это ситуация, которая абсолютно нелинейная, экстраординарная и доселе невиданная", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дмитрий ПесковБелоруссияВ мире
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