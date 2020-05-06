Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия и Белоруссия придерживаются разной тактики в борьбе с коронавирусом, Москва надеется, что разные технологии и методики не приведут к взрывному росту числа инфицированных, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы видите, действительно, что мы придерживаемся разной тактики в борьбе с коронавирусом, у нас разные подходы. Конечно же, мы все обеспокоены этой ситуацией в целом и надеемся, что разные технологии, которые применяются, разная методика, на которую ориентируется Россия и Белоруссия, в конечном итоге не приведет к какому-то взрывному росту количества инфицированных", - сказал Песков.
"Опасения в целом ситуации, нельзя проходить эту ситуацию без опасений. Опасения абсолютно взаимные, потому что это ситуация, которая абсолютно нелинейная, экстраординарная и доселе невиданная", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.