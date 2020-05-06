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2020-05-06T14:17
https://ria.ru/20200506/1571027883.html
Путин и Лукашенко не обсуждали саммит ЕАЭС
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РИА Новости

Путин и Лукашенко не обсуждали саммит ЕАЭС

14:16 06.05.2020 (обновлено: 14:17 06.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали саммит ЕАЭС, должен быть подготовлен субстантивный документ, затем будет принято решение о формате и дате встречи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вчера тема этого саммита в Минске не обсуждалась. Вчера действительно обменивались информацией о предпринимаемых шагах в России и в Белоруссии по борьбе с коронавирусом. Вся остальная информация - это размышления на свободную тему, никоим образом не соответствует действительности", - сказал Песков журналистам.
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Он напомнил, что недавно главы государств ЕАЭС на видеоконференции обсуждали меры по борьбе с коронавирусом. Сейчас идет речь о подготовке субстантивных документов к следующей встрече, уточнил Песков.
"И потом уже в зависимости от динамики будет принято совместное решение, нужно ли это проводить как очную встречу или можно будет в дальнейшем организовать еще одну видеоконференцию", - добавил Песков.
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РоссияЕвразийский экономический союзАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияВ мире
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