Путин и Лукашенко не обсуждали саммит ЕАЭС

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали саммит ЕАЭС, должен быть подготовлен субстантивный документ, затем будет принято решение о формате и дате встречи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вчера тема этого саммита в Минске не обсуждалась. Вчера действительно обменивались информацией о предпринимаемых шагах в России и в Белоруссии по борьбе с коронавирусом. Вся остальная информация - это размышления на свободную тему, никоим образом не соответствует действительности", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что недавно главы государств ЕАЭС на видеоконференции обсуждали меры по борьбе с коронавирусом. Сейчас идет речь о подготовке субстантивных документов к следующей встрече, уточнил Песков.
"И потом уже в зависимости от динамики будет принято совместное решение, нужно ли это проводить как очную встречу или можно будет в дальнейшем организовать еще одну видеоконференцию", - добавил Песков.