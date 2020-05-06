Путин и Лукашенко не обсуждали саммит ЕАЭС

"Вчера тема этого саммита в Минске не обсуждалась. Вчера действительно обменивались информацией о предпринимаемых шагах в России и в Белоруссии по борьбе с коронавирусом. Вся остальная информация - это размышления на свободную тему, никоим образом не соответствует действительности", - сказал Песков журналистам.