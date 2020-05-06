В Латвии радары засекали потерявшийся дрон, но найти его так и не смогли

РИГА, 6 мая – РИА Новости. Сигнал потерявшего управление дрона в Латвии во время его поисков неоднократно засекали радары, но из-за своеобразной траектории полета с ним так и не удалось установить визуальный контакт, рассказал журналистам в среду глава Агентства гражданской авиации Латвии Марис Городцов.
В субботу во время полета дрона, принадлежащего предприятию по производству дронов UAVFactory, по техническим причинам отключилась система управления. Вес дрона составляет 26 кг, скорость его полета — примерно 70 километров в час. В воздухе он мог находиться около 90 часов. В связи с пропажей дрона было закрыто воздушное пространство над аэропортом "Рига" и введены ограничения на полеты на высоте до 5 км. Позже воздушное пространство открыли, так как у аппарата должен был закончиться запас хода.
"Во время поисков "убежавшего" дрона, его засекали и военные радары, и наши (Агентства гражданской авиации - ред.). Но траектория его полета была непредсказуемой – он то опускался низко, то уходил в сторону или перемещался по прямой. А у всех радаров есть свои технические ограничения. Этот летательный аппарат запрограммирован таким образом, что если над ним теряется контроль, то руль управления ставится в таком положении, чтобы он кружил и тогда его можно поймать. Но в ходе поисков, по данным систем локации мы видели, что он перемещался кругами, затем, то ли ветер его сносил - он делал петлю и опять отправлялся по прямой. И как только все участвовавшие в его поисках самолеты отправлялись за ним, он опять ускользал, и с ним никак не удавалось установить визуальный контакт", – рассказал Городцов.
Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс заявил журналистам, что инициировал проверку действий государственных и ответственных чиновников в связи с потерей и поиском пропавшего дрона.