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2020-05-06T14:20
https://ria.ru/20200506/1571027858.html
В Латвии радары засекали потерявшийся дрон, но найти его так и не смогли
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РИА Новости

В Латвии радары засекали потерявшийся дрон, но найти его так и не смогли

14:16 06.05.2020 (обновлено: 14:20 06.05.2020)
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© Фото : Латвийские властиБеспилотный летательный аппарат, вышедший из-под контроля на территории Латвии
Беспилотный летательный аппарат, вышедший из-под контроля на территории Латвии
© Фото : Латвийские власти
РИГА, 6 мая – РИА Новости. Сигнал потерявшего управление дрона в Латвии во время его поисков неоднократно засекали радары, но из-за своеобразной траектории полета с ним так и не удалось установить визуальный контакт, рассказал журналистам в среду глава Агентства гражданской авиации Латвии Марис Городцов.
В субботу во время полета дрона, принадлежащего предприятию по производству дронов UAVFactory, по техническим причинам отключилась система управления. Вес дрона составляет 26 кг, скорость его полета — примерно 70 километров в час. В воздухе он мог находиться около 90 часов. В связи с пропажей дрона было закрыто воздушное пространство над аэропортом "Рига" и введены ограничения на полеты на высоте до 5 км. Позже воздушное пространство открыли, так как у аппарата должен был закончиться запас хода.
"Во время поисков "убежавшего" дрона, его засекали и военные радары, и наши (Агентства гражданской авиации - ред.). Но траектория его полета была непредсказуемой – он то опускался низко, то уходил в сторону или перемещался по прямой. А у всех радаров есть свои технические ограничения. Этот летательный аппарат запрограммирован таким образом, что если над ним теряется контроль, то руль управления ставится в таком положении, чтобы он кружил и тогда его можно поймать. Но в ходе поисков, по данным систем локации мы видели, что он перемещался кругами, затем, то ли ветер его сносил - он делал петлю и опять отправлялся по прямой. И как только все участвовавшие в его поисках самолеты отправлялись за ним, он опять ускользал, и с ним никак не удавалось установить визуальный контакт", – рассказал Городцов.
Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс заявил журналистам, что инициировал проверку действий государственных и ответственных чиновников в связи с потерей и поиском пропавшего дрона.
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