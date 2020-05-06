В Латвии радары засекали потерявшийся дрон, но найти его так и не смогли

"Во время поисков "убежавшего" дрона, его засекали и военные радары, и наши (Агентства гражданской авиации - ред.). Но траектория его полета была непредсказуемой – он то опускался низко, то уходил в сторону или перемещался по прямой. А у всех радаров есть свои технические ограничения. Этот летательный аппарат запрограммирован таким образом, что если над ним теряется контроль, то руль управления ставится в таком положении, чтобы он кружил и тогда его можно поймать. Но в ходе поисков, по данным систем локации мы видели, что он перемещался кругами, затем, то ли ветер его сносил - он делал петлю и опять отправлялся по прямой. И как только все участвовавшие в его поисках самолеты отправлялись за ним, он опять ускользал, и с ним никак не удавалось установить визуальный контакт", – рассказал Городцов.