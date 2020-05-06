В Октябрьском районе ЕАО сняли карантин по коронавирусу

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

ХАБАРОВСК, 6 мая – РИА Новости. Власти Власти Еврейской автономной области отменили в Октябрьском районе карантин, который был введен в начале апреля после подтверждения коронавирусной инфекции у семьи из села Амурзет, сообщила пресс-служба правительства региона.

В конце марта в селе Амурзет Октябрьского района ЕАО у семейной пары с ребенком подтвердился коронавирус. Это были первые заболевшие в регионе. На территории всего района с 1 апреля ввели карантин.

"Карантин в Амурзете и других населенных пунктах этого муниципального образования снят", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, в области зарегистрировано 160 случаев коронавирусной инфекции, 22 человека выздоровели, один умер. В больницах находится 51 человек, 64 лечатся на дому. Кроме того, 22 заключенных колоний с COVID-19 изолированы и получают лечение в учреждениях УФСИН России по ЕАО. На территории области продолжает действовать режим самоизоляции.