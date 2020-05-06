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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T14:14
https://ria.ru/20200506/1571027766.html
В Октябрьском районе ЕАО сняли карантин по коронавирусу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870332_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d571a3afd4f3633d122c68e3f470a5ff.jpg
РИА Новости

В Октябрьском районе ЕАО сняли карантин по коронавирусу

14:14 06.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 6 мая – РИА Новости. Власти Еврейской автономной области отменили в Октябрьском районе карантин, который был введен в начале апреля после подтверждения коронавирусной инфекции у семьи из села Амурзет, сообщила пресс-служба правительства региона.
В конце марта в селе Амурзет Октябрьского района ЕАО у семейной пары с ребенком подтвердился коронавирус. Это были первые заболевшие в регионе. На территории всего района с 1 апреля ввели карантин.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
6 мая, 12:54Распространение нового коронавируса
Мурашко рассказал о результатах испытания вакцины от коронавируса
"Карантин в Амурзете и других населенных пунктах этого муниципального образования снят", - говорится в сообщении.
По данным правительства региона, в области зарегистрировано 160 случаев коронавирусной инфекции, 22 человека выздоровели, один умер. В больницах находится 51 человек, 64 лечатся на дому. Кроме того, 22 заключенных колоний с COVID-19 изолированы и получают лечение в учреждениях УФСИН России по ЕАО. На территории области продолжает действовать режим самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЕврейская автономная областьОбщество
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