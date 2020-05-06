В Саратовской области число заболевших COVID-19 медработников достигло 69

САРАТОВ, 6 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Количество зараженных коронавирусной инфекцией медицинских работников в Саратовской области выросло до 69, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Всего в области с 19 марта по 6 мая лабораторно подтверждены 835 случаев заражения коронавирусом. Пятнадцать человек с COVID-19 скончались, выздоровели 135 человек.
"На сегодняшний день всего зарегистрированы положительные результаты тестов (на COVID-19) на территории области у 69 медицинских работников", - сказал Шувалов в среду на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он пояснил, что в это число включены медицинские работники лечебных учреждений всех форм собственности и психоневрологических интернатов, а также водители скорой медицинской помощи.
Власти региона ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей носить маски в общественных местах и не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский и Балтайский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.