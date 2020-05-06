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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T14:14
https://ria.ru/20200506/1571027736.html
В Саратовской области число заболевших COVID-19 медработников достигло 69
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571013860_0:0:2781:1565_1036x0_80_0_0_fa87f30b6b82c3c1b5cb5fad7d0c605e.jpg
РИА Новости

В Саратовской области число заболевших COVID-19 медработников достигло 69

14:14 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач . Архивное фото
САРАТОВ, 6 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Количество зараженных коронавирусной инфекцией медицинских работников в Саратовской области выросло до 69, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Всего в области с 19 марта по 6 мая лабораторно подтверждены 835 случаев заражения коронавирусом. Пятнадцать человек с COVID-19 скончались, выздоровели 135 человек.
"На сегодняшний день всего зарегистрированы положительные результаты тестов (на COVID-19) на территории области у 69 медицинских работников", - сказал Шувалов в среду на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
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Он пояснил, что в это число включены медицинские работники лечебных учреждений всех форм собственности и психоневрологических интернатов, а также водители скорой медицинской помощи.
Власти региона ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей носить маски в общественных местах и не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский и Балтайский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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