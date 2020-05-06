В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30060

По данным на 6 мая за сутки в стране было зарегистрирован 51 новый случай (28 накануне) и 67 смертей от вируса. Таким образом, общее число заболевших составило 30060 человек, скончалось 1505 человек.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID 19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений пройдет 11 мая, а третья фаза, в случае стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.