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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T14:13
https://ria.ru/20200506/1571027689.html
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30060
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569694211_0:164:3059:1885_1036x0_80_0_0_4997075c37533a6ca06144297ca17d5f.jpg
РИА Новости

В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30060

14:13 06.05.2020
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© REUTERS / Denis BalibouseВолонтеры в защитных масках у входа в медицинский центр в Швейцарии
Волонтеры в защитных масках у входа в медицинский центр в Швейцарии
© REUTERS / Denis Balibouse
Волонтеры в защитных масках у входа в медицинский центр в Швейцарии. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 6 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых заражений COVID-19 за сутки в Швейцарии превысило 50 человек, всего с момента вспышки в стране заболело 30060 человек, заявили в среду в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 6 мая за сутки в стране было зарегистрирован 51 новый случай (28 накануне) и 67 смертей от вируса. Таким образом, общее число заболевших составило 30060 человек, скончалось 1505 человек.
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Как отмечается, всего в стране проведено 290365 (3962 за сутки) тестов на выявление COVID 19, из них позитивный результат выявлен в 12%. Самыми зараженными кантонами остаются Во (5421 заболевших), Женева (5132 человек), Цюрих (3403 человек) и Тичино (3212 человек).
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID 19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений пройдет 11 мая, а третья фаза, в случае стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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