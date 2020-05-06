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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T14:13
https://ria.ru/20200506/1571027654.html
Российские торговые сети закупят в мае 113 миллионов масок
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570987850_0:0:3378:1901_1036x0_80_0_0_05af754d694a9d2ba2576079572e6186.jpg
РИА Новости

Российские торговые сети закупят в мае 113 миллионов масок

14:13 06.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты в вестибюле станции Московского метрополитена
Автомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты в вестибюле станции Московского метрополитена
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Крупнейшие российские торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли, закупят в мае 113 миллионов масок, в первую очередь они будут направлены в те регионы, в которых вводится обязательный масочный режим, сообщил РИА Новости председатель президиума ассоциации Сергей Беляков.
"В апреле 2020 года крупнейшими сетями закуплено более 41 миллиона масок, в мае будет закуплено более 113 миллионов масок. Расходы крупнейших сетей на закупку средств индивидуальной защиты и обеспечения санитарных мер в месяц составляют более 2,3 миллиарда рублей", - сказал Беляков.
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По его словам, ритейлеры в первую очередь обеспечивают гигиеническими масками и респираторами регионы, в которых объявлен масочный режим. В частности, это Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Липецкая, Орловская, Тульская области и другие.
В настоящий момент ритейлеры закупают маски у локальных поставщиков, а также поставляют их из-за рубежа. По словам председателя президиума АКОРТ, гигиенические маски продаются "практически по себестоимости" - от 35 рублей за штуку.
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Ранее власти ряда российских регионов из-за распространения коронавируса COVID-19 рекомендовали использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - маски или респираторы - при нахождении в местах общего пользования, в том числе на объектах розничной торговли. Сегодня о планах ввести масочный режим сообщили власти Воронежской и Челябинской областей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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