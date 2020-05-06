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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T14:11
https://ria.ru/20200506/1571027513.html
В Москве не выявили резкого роста числа нарушений режима самоизоляции
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

В Москве не выявили резкого роста числа нарушений режима самоизоляции

14:11 06.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Резкого увеличения количества нарушений самоизоляции с наступлением майских праздников в Москве не отмечается, заявил РИА Новости министр правительства столицы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.
"С наступлением майских праздников не отмечается резкого увеличения количества нарушений порядка нахождения на улице гражданами, не болеющими коронавирусом или ОРВИ. Большинство москвичей ответственно отнеслись к необходимости соблюдать режим самоизоляции. Однако и снижения количества подобных нарушений также не произошло - часть горожан по-прежнему выходят на прогулки, пробежки, на спортивные площадки, выводят детей на детские площадки, собираются компаниями в скверах, парках и лесопарковых и береговых зонах", - сказал Данчиков.
По его словам, благодаря усиленному режиму патрулирования удается минимизировать количество находящихся на улице без веских причин людей.
"Но хочу еще раз подчеркнуть, что любой выход на улицу - это потенциальный риск для здоровья граждан. В последние дни в Москве наблюдается значительное увеличение числа заболевших, причем почти 90% новых заболевших моложе 65 лет", - добавил Данчиков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваОбщество
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