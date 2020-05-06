В Москве не выявили резкого роста числа нарушений режима самоизоляции

По его словам, благодаря усиленному режиму патрулирования удается минимизировать количество находящихся на улице без веских причин людей.

"Но хочу еще раз подчеркнуть, что любой выход на улицу - это потенциальный риск для здоровья граждан. В последние дни в Москве наблюдается значительное увеличение числа заболевших, причем почти 90% новых заболевших моложе 65 лет", - добавил Данчиков.