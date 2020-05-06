Мурашко допустил отсрочку модернизации первичного звена здравоохранения

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Срок начала модернизации первичного звена российского здравоохранения может быть передвинут на полгода, так как сейчас все силы направлены на борьбу с коронавирусом, хотя программы модернизации уже все сданы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Наиболее вероятное - это передвижка начала модернизации первичного звена здравоохранения непосредственно с 1 июля на полгода, потому что даже реализация сегодня будет затруднена, потому что мобилизация сил в другую сторону. Даже вопрос не столько финансовый, сколько в реализации, хотя программы все сданы, программы все собраны, экспертизу первичную они все прошли", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
При этом он уточнил, что сейчас важно, чтобы регионы не снимали темпы реализации национального проекта "Здравоохранение".
В августе прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил о провале в первичном звене здравоохранения. Он поручил правительству к 1 октября 2019 года подготовить принципы модернизации системы первичного звена и инициировать подготовку соответствующих региональных программ. В начале октября правительство РФ утвердило разработанные принципы модернизации.
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