Мурашко допустил отсрочку модернизации первичного звена здравоохранения

"Наиболее вероятное - это передвижка начала модернизации первичного звена здравоохранения непосредственно с 1 июля на полгода, потому что даже реализация сегодня будет затруднена, потому что мобилизация сил в другую сторону. Даже вопрос не столько финансовый, сколько в реализации, хотя программы все сданы, программы все собраны, экспертизу первичную они все прошли", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.