В Москве назвали число нарушителей режима самоизоляции за начало мая

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Более шести тысяч человек привлечены к административной ответственности в столице за нахождение на улице без уважительных причин за первые четыре дня майских праздников, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.
"За 4 мая в Москве к административной ответственности за нахождение на улице без разрешенных указом мэра № 12-УМ оснований было привлечено 1230 человек. Общее количество подобных нарушений за первые четыре дня майских праздников превысило шесть тысяч", — сказал Данчиков.
В Москве до 11 мая включительно продлили режим самоизоляции. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если человек обязан на нее ходить, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке. Также выйти из дома можно для выгула домашних животных, но на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), и при необходимости вынести бытовые отходы.
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