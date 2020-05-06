В Москве назвали число нарушителей режима самоизоляции за начало мая

"За 4 мая в Москве к административной ответственности за нахождение на улице без разрешенных указом мэра № 12-УМ оснований было привлечено 1230 человек. Общее количество подобных нарушений за первые четыре дня майских праздников превысило шесть тысяч", — сказал Данчиков.

В Москве до 11 мая включительно продлили режим самоизоляции. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если человек обязан на нее ходить, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке. Также выйти из дома можно для выгула домашних животных, но на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), и при необходимости вынести бытовые отходы.