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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T15:03
https://ria.ru/20200506/1571027343.html
В Москве назвали число нарушителей режима самоизоляции за начало мая
https://cdn23.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:228:2831:1820_1036x0_80_0_0_16f9a6ab6aa05cc0730c256fb2129e2e.jpg
РИА Новости

В Москве назвали число нарушителей режима самоизоляции за начало мая

14:08 06.05.2020 (обновлено: 15:03 06.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Более шести тысяч человек привлечены к административной ответственности в столице за нахождение на улице без уважительных причин за первые четыре дня майских праздников, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.
"За 4 мая в Москве к административной ответственности за нахождение на улице без разрешенных указом мэра № 12-УМ оснований было привлечено 1230 человек. Общее количество подобных нарушений за первые четыре дня майских праздников превысило шесть тысяч", — сказал Данчиков.
В Москве до 11 мая включительно продлили режим самоизоляции. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если человек обязан на нее ходить, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке. Также выйти из дома можно для выгула домашних животных, но на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), и при необходимости вынести бытовые отходы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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