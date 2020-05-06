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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T13:59
https://ria.ru/20200506/1571027007.html
В Свердловской области у 124 медработников выявили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Свердловской области у 124 медработников выявили коронавирус

13:59 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Анализ на коронавирус показал положительный результат у 124 медицинских работников в Свердловской области, заявил в среду журналистам глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.
Ранее полпред в УрФО Николай Цуканов сообщил о 114 инфицированных COVID-19 пациентах и медработниках больницы №1 Екатеринбурга. Позже подтвержденные случаи COVID-19 также были выявлены у медперсонала и пациентов в екатеринбургских больницах №40, №20, №14 и в "Новой больнице", в Красноуфимской районной больнице и в Богдановичской ЦРБ. Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение из-за очагов заражения коронавирусом в городских больницах.
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"У нас среди всех заболевших 9%, 124 (человека), – это медицинские работники. Есть ряд очагов, где-то более крупных, где-то менее крупных. Большинство очагов сейчас локализовано, распространение там не получают случаи заболевания. Основная задача – сделать так, чтобы эти очаги не появлялись и, безусловно, не распространялись", - сказал Козловских.
На 6 мая в Свердловской области выявлены 1353 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 76 – за последние сутки. По данным оперштаба, три пациента с COVID-19 скончались. Состояние 22 госпитализированных оценивается как тяжелое, 61 пациента – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий КозловскийАлександр ВысокинскийКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Николай ЦукановСвердловская областьЕкатеринбургОбщество
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