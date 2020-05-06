В Свердловской области у 124 медработников выявили коронавирус

"У нас среди всех заболевших 9%, 124 (человека), – это медицинские работники. Есть ряд очагов, где-то более крупных, где-то менее крупных. Большинство очагов сейчас локализовано, распространение там не получают случаи заболевания. Основная задача – сделать так, чтобы эти очаги не появлялись и, безусловно, не распространялись", - сказал Козловских.