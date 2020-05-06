В Свердловской области у 124 медработников выявили коронавирус

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Анализ на коронавирус показал положительный результат у 124 медицинских работников в Свердловской области, заявил в среду журналистам глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.
Ранее полпред в УрФО Николай Цуканов сообщил о 114 инфицированных COVID-19 пациентах и медработниках больницы №1 Екатеринбурга. Позже подтвержденные случаи COVID-19 также были выявлены у медперсонала и пациентов в екатеринбургских больницах №40, №20, №14 и в "Новой больнице", в Красноуфимской районной больнице и в Богдановичской ЦРБ. Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение из-за очагов заражения коронавирусом в городских больницах.
"У нас среди всех заболевших 9%, 124 (человека), – это медицинские работники. Есть ряд очагов, где-то более крупных, где-то менее крупных. Большинство очагов сейчас локализовано, распространение там не получают случаи заболевания. Основная задача – сделать так, чтобы эти очаги не появлялись и, безусловно, не распространялись", - сказал Козловских.
На 6 мая в Свердловской области выявлены 1353 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 76 – за последние сутки. По данным оперштаба, три пациента с COVID-19 скончались. Состояние 22 госпитализированных оценивается как тяжелое, 61 пациента – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.