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2020-05-06T13:59
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Южная Корея оштрафует Mercedes за подделку данных о выбросах
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РИА Новости

Южная Корея оштрафует Mercedes за подделку данных о выбросах

13:59 06.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтосалон по продаже автомобилей марки Mercedes-Benz
Автосалон по продаже автомобилей марки Mercedes-Benz
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Автосалон по продаже автомобилей марки Mercedes-Benz. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Правительство Южной Кореи намерено оштрафовать южнокорейское подразделение Mercedes-Benz на 77,6 миллиардов вон (64,3 миллиона долларов) за фальсификацию данных об объемах выбросов вредных веществ ряда дизельных автомобилей, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на министерство окружающей среды страны.
Уточняется, что южнокорейское подразделение немецкого автопроизводителя представило фальсифицированные отчеты о выбросах 12 дизельных моделей - в том числе C200d, GLC220 d 4Matic, GLD250 d 4Matic и ML250 BlueTEC 4Matic, проданных в период между 2012 и 2018 годами.
Всего в Южной Корее за этот период было реализовано 37,15 тысяч автомобилей данных моделей.
Кроме того, агентство сообщило, что южнокорейские подразделения Nissan и Porsche также получат штрафы в размере 900 миллионов вон (735 тысяч долларов) и 1 миллиард вон (817 тысяч долларов) соответственно за фальсификацию показателей о выбросах дизельных моделей Qashqai и Macan S.
Согласно сообщению, южнокорейские власти выяснили, что все три компании устанавливали незаконное программное обеспечение на свои автомобили, которое, в частности, занижало показатели рециркуляции отработавших газов. В случае с Mercedes-Benz объемы выбросов более чем в 13 раз превышали допустимый уровень. Агентство также сообщает, что министерство планирует выдвинуть уголовные обвинения против автопроизводителей и отозвать вышеупомянутые модели.
Значок немецкой автомобильной компании Porsche
7 мая 2019, 15:15
В Германии оштрафовали Porsche на 535 миллионов евро из-за "дизельгейта"
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Распространение нового коронавирусаЮжная КореяВ мире
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