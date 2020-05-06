Южная Корея оштрафует Mercedes за подделку данных о выбросах

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Правительство Южной Кореи намерено оштрафовать южнокорейское подразделение Mercedes-Benz на 77,6 миллиардов вон (64,3 миллиона долларов) за фальсификацию данных об объемах выбросов вредных веществ ряда дизельных автомобилей, сообщило Правительство Южной Кореи намерено оштрафовать южнокорейское подразделение Mercedes-Benz на 77,6 миллиардов вон (64,3 миллиона долларов) за фальсификацию данных об объемах выбросов вредных веществ ряда дизельных автомобилей, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на министерство окружающей среды страны.

Уточняется, что южнокорейское подразделение немецкого автопроизводителя представило фальсифицированные отчеты о выбросах 12 дизельных моделей - в том числе C200d, GLC220 d 4Matic, GLD250 d 4Matic и ML250 BlueTEC 4Matic, проданных в период между 2012 и 2018 годами.

Всего в Южной Корее за этот период было реализовано 37,15 тысяч автомобилей данных моделей.

Кроме того, агентство сообщило, что южнокорейские подразделения Nissan и Porsche также получат штрафы в размере 900 миллионов вон (735 тысяч долларов) и 1 миллиард вон (817 тысяч долларов) соответственно за фальсификацию показателей о выбросах дизельных моделей Qashqai и Macan S.