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2020-05-06T17:49
https://ria.ru/20200506/1571026949.html
Замглавы МИД обсудил с послом КНДР вопросы двусторонних отношений
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РИА Новости

Замглавы МИД обсудил с послом КНДР вопросы двусторонних отношений

13:59 06.05.2020 (обновлено: 17:49 06.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов на IX Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов на IX Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба Валдай в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил с послом КНДР в Москве Син Хон Чхолем текущие вопросы двусторонней повестки дня, сообщили в министерстве иностранных дел России.
"Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов провёл телефонный разговор с Чрезвычайным и Полномочным Послом Корейской Народно-Демократической Республики в РФ Син Хон Чхолем", - говорится в сообщении министерства.
В ходе беседы стороны обменялись мнениями по некоторым текущим вопросам двусторонней повестки дня, указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
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Син Хон Чхоль (посол КНДР в Москве)РоссияИгорь МоргуловМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КНДРВ мире
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