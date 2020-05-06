Замглавы МИД обсудил с послом КНДР вопросы двусторонних отношений

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил с послом КНДР в Москве Син Хон Чхолем текущие вопросы двусторонней повестки дня, сообщили в министерстве иностранных дел России.
"Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов провёл телефонный разговор с Чрезвычайным и Полномочным Послом Корейской Народно-Демократической Республики в РФ Син Хон Чхолем", - говорится в сообщении министерства.
В ходе беседы стороны обменялись мнениями по некоторым текущим вопросам двусторонней повестки дня, указали в российском внешнеполитическом ведомстве.