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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T13:56
https://ria.ru/20200506/1571026823.html
В Москве за сутки выявили более 1,6 тысячи нарушений режима самоизоляции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570193274_0:99:3036:1806_1036x0_80_0_0_65ebf9e8051d636523ecfd8949fadc09.jpg
РИА Новости

В Москве за сутки выявили более 1,6 тысячи нарушений режима самоизоляции

13:56 06.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 1,6 тысячи нарушений режима самоизоляции было установлено в Москве за прошедшие сутки, сообщил РИА Новости начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.
"Более полутора тысяч (1 661) нарушений режима обязательной самоизоляции было установлено в Москве за прошедшие сутки. Все это люди, больные коронавирусом или ОРВИ, а также граждане, проживающие с ними", - сообщил Данчиков.
По его словам, сейчас основная задача – локализовать вирус, так как иного способа, помимо исключения любых контактов больных граждан со здоровыми, сейчас просто нет.
"Именно поэтому мы уделяем особое внимание контролю за соблюдением гражданами, больными коронавирусом и ОРВИ, режима обязательной самоизоляции. Часть заболевших проходит лечение на дому, в случае если их болезнь протекает в легкой форме. Такие граждане, а также те, кто проживает вместе с ними, добровольно подписывают специальное согласие на соблюдение всех правил режима обязательной самоизоляции. К сожалению, мы каждый день фиксируем большое количество нарушений, совершаемых данной категорией горожан", - подчеркнул Данчиков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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