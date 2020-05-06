В Москве за сутки выявили более 1,6 тысячи нарушений режима самоизоляции

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 1,6 тысячи нарушений режима самоизоляции было установлено в Москве за прошедшие сутки, сообщил РИА Новости начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.
"Более полутора тысяч (1 661) нарушений режима обязательной самоизоляции было установлено в Москве за прошедшие сутки. Все это люди, больные коронавирусом или ОРВИ, а также граждане, проживающие с ними", - сообщил Данчиков.
По его словам, сейчас основная задача – локализовать вирус, так как иного способа, помимо исключения любых контактов больных граждан со здоровыми, сейчас просто нет.
"Именно поэтому мы уделяем особое внимание контролю за соблюдением гражданами, больными коронавирусом и ОРВИ, режима обязательной самоизоляции. Часть заболевших проходит лечение на дому, в случае если их болезнь протекает в легкой форме. Такие граждане, а также те, кто проживает вместе с ними, добровольно подписывают специальное согласие на соблюдение всех правил режима обязательной самоизоляции. К сожалению, мы каждый день фиксируем большое количество нарушений, совершаемых данной категорией горожан", - подчеркнул Данчиков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.