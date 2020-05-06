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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T13:55
https://ria.ru/20200506/1571026704.html
Жители Подмосковья старше 65 лет смогут купить маски по льготной цене
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570641636_0:187:2979:1863_1036x0_80_0_0_5f5876dd519fd3c86dfcd3ad6c2766e8.jpg
РИА Новости

Жители Подмосковья старше 65 лет смогут купить маски по льготной цене

13:55 06.05.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкМедицинская маска
Медицинская маска
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Медицинская маска. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Жители Московской области в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготной цене с 15 мая, купить их можно будет не более 30 штук в месяц, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"С 15 мая жители Подмосковья старшего возраста смогут приобрести медицинские маски по льготной цене. Купить можно будет не более 30 штук в месяц", - говорится в сообщении.
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Медицинские маски могут быть опасны. В каком случае?Медицинские маски и перчатки являются в определенных ситуациях источником потенциальной опасности. В этом убежден исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин. Своими опасениями он поделился с радио Sputnik.
В Подмосковье проживают порядка 1,1 миллиона граждан в возрасте 65 лет и старше, которые смогут воспользоваться льготной стоимостью на приобретение медицинских масок в аптечной сети "Мособлмедсервис", сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская. При покупке льготникам нужно будет предъявить свою социальную карту.
"У всех жителей региона должна быть возможность приобрести медицинскую маску в шаговой доступности от дома. Ежедневно проводится мониторинг наличия масок в аптеках, а также их запас на неделю. В случае возникновения сложностей мы помогаем организовать поставки", - отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в Подмосковье "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса, до 12 мая мера носит рекомендательный характер, после – обязательный. Также жителям рекомендуется носить перчатки.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ирина ФаевскаяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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