Жители Подмосковья старше 65 лет смогут купить маски по льготной цене

Медицинские маски могут быть опасны. В каком случае? Медицинские маски и перчатки являются в определенных ситуациях источником потенциальной опасности. В этом убежден исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин. Своими опасениями он поделился с радио Sputnik.