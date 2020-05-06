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2020-05-06T14:50
https://ria.ru/20200506/1571026448.html
СК начал проверку после падения дерева на девочку в Подмосковье
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РИА Новости

СК начал проверку после падения дерева на девочку в Подмосковье

13:52 06.05.2020 (обновлено: 14:50 06.05.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Четырехлетняя девочка попала в больницу после того, как в Подмосковье из-за сильного ветра на нее упало дерево, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба ГСУСК России по области.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что свыше 75 деревьев повалены во вторник сильными порывами ветра в Москве и Московской области, повреждены 10 автомобилей.
"Пятого мая из лесопарка, расположенного в микрорайоне Новое Павлино в Балашихинском городском округе, бригадой скорой помощи в городскую больницу госпитализирована четырехлетняя девочка с многочисленными травмами. По данному факту... организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, во время прогулки с мамой на девочку из-за сильного порыва ветра упало дерево.
Поваленное ветром дерево
6 мая, 12:32
На востоке Москвы упавшее от ветра дерево повредило автомобиль
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МоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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