СК начал проверку после падения дерева на девочку в Подмосковье

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Четырехлетняя девочка попала в больницу после того, как в Подмосковье из-за сильного ветра на нее упало дерево, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба ГСУСК России по области.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что свыше 75 деревьев повалены во вторник сильными порывами ветра в Москве и Московской области, повреждены 10 автомобилей.
"Пятого мая из лесопарка, расположенного в микрорайоне Новое Павлино в Балашихинском городском округе, бригадой скорой помощи в городскую больницу госпитализирована четырехлетняя девочка с многочисленными травмами. По данному факту... организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, во время прогулки с мамой на девочку из-за сильного порыва ветра упало дерево.