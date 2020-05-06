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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T17:49
https://ria.ru/20200506/1571026417.html
Число выздоровевших после COVID-19 в Ивановской области выросло до 102
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570906115_0:100:2631:1580_1036x0_80_0_0_7a3c5107f6744c4f741cfa223020db75.jpg
РИА Новости

Число выздоровевших после COVID-19 в Ивановской области выросло до 102

13:52 06.05.2020 (обновлено: 17:49 06.05.2020)
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© РИА Новости / Татьяна МакееваСтационар для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве
Стационар для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве
© РИА Новости / Татьяна Макеева
ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Число жителей Ивановской области, которые выздоровели после коронавирусной инфекции, выросло до 102, всего в регионе 537 случаев COVID-19, сообщает областное правительство.
"По состоянию на 6 мая 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 537 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлено 20 диагнозов). К настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 102 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус", - говорится в сообщении.
С 4 марта в области проводится обязательное тестирование на коронавирус всех больных с пневмонией. С 16 апреля на коронавирус тестируют пациентов с симптомами ОРВИ.
"Всего в группе пациентов с ОРВИ и пневмониями выявлено 134 положительных теста на коронавирус (14 за последние сутки). Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 89 случаев", - сообщает правительство региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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