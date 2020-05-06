Число выздоровевших после COVID-19 в Ивановской области выросло до 102

Стационар для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве

ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Число жителей Число жителей Ивановской области , которые выздоровели после коронавирусной инфекции, выросло до 102, всего в регионе 537 случаев COVID-19 , сообщает областное правительство.

"По состоянию на 6 мая 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 537 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлено 20 диагнозов). К настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 102 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус", - говорится в сообщении.

С 4 марта в области проводится обязательное тестирование на коронавирус всех больных с пневмонией. С 16 апреля на коронавирус тестируют пациентов с симптомами ОРВИ.

"Всего в группе пациентов с ОРВИ и пневмониями выявлено 134 положительных теста на коронавирус (14 за последние сутки). Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 89 случаев", - сообщает правительство региона.