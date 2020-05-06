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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T17:49
https://ria.ru/20200506/1571026195.html
Число жертв COVID-19 в Саратовской области выросло до 15 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570984771_0:348:3020:2047_1036x0_80_0_0_b1124fcf1ac645823ed0fba78b0701e4.jpg
РИА Новости

Число жертв COVID-19 в Саратовской области выросло до 15 человек

13:50 06.05.2020 (обновлено: 17:49 06.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевОтделение реанимации и интенсивной терапии национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Отделение реанимации и интенсивной терапии национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
САРАТОВ, 6 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще четыре пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области, общее число умерших увеличилось до 15, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Всего в области с 19 марта по 6 мая лабораторно подтверждены 835 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели уже 135 человек. К 4 мая 11 человек с COVID-19 скончались.
"Есть еще четыре человека, которые умерли с подтвержденным диагнозом "новая коронавирусная инфекция" в последнее время. По ним сейчас <…> окончательно устанавливаем причину (смерти), после чего дополнительно вам ее озвучим", - сказал Шувалов в среду на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Власти региона ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей носить маски в общественных местах и не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский и Балтайский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСаратовская областьОбщество
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