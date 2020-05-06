Число жертв COVID-19 в Саратовской области выросло до 15 человек

"Есть еще четыре человека, которые умерли с подтвержденным диагнозом "новая коронавирусная инфекция" в последнее время. По ним сейчас <…> окончательно устанавливаем причину (смерти), после чего дополнительно вам ее озвучим", - сказал Шувалов в среду на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.