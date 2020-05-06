В Хабаровске пациентка с коронавирусом родила ребенка

ХАБАРОВСК, 6 мая – РИА Новости. Врачи перинатального центра в Врачи перинатального центра в Хабаровске приняли роды у пациентки с коронавирусом, ребенок родился в удовлетворительном состоянии, сообщает минздрав края.

"Первые роды на фоне коронавирусной инфекции в Хабаровске состоялись 3 мая в перинатальном центре в условиях мельцеровского бокса и соблюдения всех норм противоэпидемического режима", - говорится в сообщении.

Беременная проходила лечение в инфекционном госпитале, у нее диагностировали двустороннюю пневмонию среднетяжелого течения и COVID-19. Когда у женщины начались роды, ее доставили в перинатальный центр. "Роды прошли физиологично, ребенок родился в удовлетворительном состоянии, был переведен в отдельную от матери палату, где и находится сейчас под наблюдением врачей-неонатологов. Маму для продолжения лечения пневмонии 4 мая перевели в инфекционный̆ стационар", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ночь на среду врачи провели операцию кесарева сечения другой роженице с подозрением на COVID-19.

"С 1 мая женщина находилась дома с острым респираторным заболеванием с повышением температуры до 39°С, не вызывая врача. Вечером 5 мая у нее отошли околоплодные воды. После операции кесаревого сечения женщине проведена СКТ, диагностирована двусторонняя пневмония с высокой вероятностью COVID-19. Пациентка переведена в инфекционный стационар", - говорится в сообщении.

В настоящее время перинатальный центр осуществляет свою деятельность в режиме инфекционного госпиталя с соблюдением всех правил работы с инфекциями второго класса патогенности.