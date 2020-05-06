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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T13:48
https://ria.ru/20200506/1571026129.html
В Хабаровске пациентка с коронавирусом родила ребенка
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569976322_0:519:2716:2047_1036x0_80_0_0_8b741a3e082eacf7e165a7f0a9f3f3d7.jpg
РИА Новости

В Хабаровске пациентка с коронавирусом родила ребенка

13:48 06.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПалата интенсивной терапии для лечения больных с коронавирусной инфекцией
Палата интенсивной терапии для лечения больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Палата интенсивной терапии для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 6 мая – РИА Новости. Врачи перинатального центра в Хабаровске приняли роды у пациентки с коронавирусом, ребенок родился в удовлетворительном состоянии, сообщает минздрав края.
"Первые роды на фоне коронавирусной инфекции в Хабаровске состоялись 3 мая в перинатальном центре в условиях мельцеровского бокса и соблюдения всех норм противоэпидемического режима", - говорится в сообщении.
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Беременная проходила лечение в инфекционном госпитале, у нее диагностировали двустороннюю пневмонию среднетяжелого течения и COVID-19. Когда у женщины начались роды, ее доставили в перинатальный центр. "Роды прошли физиологично, ребенок родился в удовлетворительном состоянии, был переведен в отдельную от матери палату, где и находится сейчас под наблюдением врачей-неонатологов. Маму для продолжения лечения пневмонии 4 мая перевели в инфекционный̆ стационар", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ночь на среду врачи провели операцию кесарева сечения другой роженице с подозрением на COVID-19.
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"С 1 мая женщина находилась дома с острым респираторным заболеванием с повышением температуры до 39°С, не вызывая врача. Вечером 5 мая у нее отошли околоплодные воды. После операции кесаревого сечения женщине проведена СКТ, диагностирована двусторонняя пневмония с высокой вероятностью COVID-19. Пациентка переведена в инфекционный стационар", - говорится в сообщении.
В настоящее время перинатальный центр осуществляет свою деятельность в режиме инфекционного госпиталя с соблюдением всех правил работы с инфекциями второго класса патогенности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоХабаровск
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