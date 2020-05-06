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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T13:46
https://ria.ru/20200506/1571026011.html
Премьер назвал условие для смягчения карантина в Латвии
https://cdn22.img.ria.ru/images/155255/53/1552555366_0:112:3176:1898_1036x0_80_0_0_536dc412ea3be806bee9f17544f84381.jpg
РИА Новости

Премьер назвал условие для смягчения карантина в Латвии

13:46 06.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Архивное фото
РИГА, 6 мая – РИА Новости. Часть введенных из-за пандемии COVID-19 карантинных ограничений можно убрать, если люди в общественных местах будут носить маски, заявил журналистам в среду премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
"Часть введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений можно убрать, если люди в общественных местах будут носить маски. На природе маску носить не нужно — она имеет смысл в тех местах, где невозможно сохранять дистанцию в два метра, например, в общественном транспорте", - сказал премьер.
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