Премьер назвал условие для смягчения карантина в Латвии

РИГА, 6 мая – РИА Новости. Часть введенных из-за пандемии COVID-19 карантинных ограничений можно убрать, если люди в общественных местах будут носить маски, заявил журналистам в среду премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
"Часть введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений можно убрать, если люди в общественных местах будут носить маски. На природе маску носить не нужно — она имеет смысл в тех местах, где невозможно сохранять дистанцию в два метра, например, в общественном транспорте", - сказал премьер.
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В Латвии действует режим ЧС из-за пандемии COVID-19. В республике запрещено собираться больше, чем двум людям. Закрыты вузы и школы. Остановлен весь международный пассажирский транспорт.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.