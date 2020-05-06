Премьер назвал условие для смягчения карантина в Латвии

"Часть введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений можно убрать, если люди в общественных местах будут носить маски. На природе маску носить не нужно — она имеет смысл в тех местах, где невозможно сохранять дистанцию в два метра, например, в общественном транспорте", - сказал премьер.