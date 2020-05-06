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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T13:45
https://ria.ru/20200506/1571025944.html
Роспотребнадзор отметил важность соблюдения социальной дистанции
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:492:2048:1644_1036x0_80_0_0_e4a30e3871eba619382c6a23689c5015.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор отметил важность соблюдения социальной дистанции

13:46 06.05.2020
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© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Социальную дистанцию надо соблюдать, даже если окружающие носят маски, так как коронавирус может находиться на коже и одежде инфицированного человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.
"Соблюдать дистанцию необходимо, даже если окружающие носят маски, поскольку вирус может находиться на коже инфицированного человека и его одежде, откуда попадает на контактные поверхности и в воздух", - говорится в сообщении.
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Минимальная социальная дистанция между людьми должна составлять 1,5 метра, соблюдать ее нужно везде, в том числе в магазинах, аптеках, в медицинских организациях, на улице, уточнили в Роспотребнадзоре.
Во время бега людям следует соблюдать большую социальную дистанцию, чем во время ходьбы, подчеркнули в ведомстве.
"Расстояние, на которое распространяется аэрозоль от человека, зависит от размера образующихся частиц, скорости воздушного потока, положения человека в пространстве, ветра. Во время бега требуется соблюдение большей дистанции, чем во время ходьбы. Это обусловлено более активным дыханием и быстрым передвижением человека", - пояснили в Роспотребнадзоре.
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Ограничительные мероприятия в России будут сниматься постепенно, в том числе и требования по соблюдению социальной дистанции, данное правило не останется навсегда, отметили в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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