Роспотребнадзор отметил важность соблюдения социальной дистанции

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Социальную дистанцию надо соблюдать, даже если окружающие носят маски, так как Социальную дистанцию надо соблюдать, даже если окружающие носят маски, так как коронавирус может находиться на коже и одежде инфицированного человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора

"Соблюдать дистанцию необходимо, даже если окружающие носят маски, поскольку вирус может находиться на коже инфицированного человека и его одежде, откуда попадает на контактные поверхности и в воздух", - говорится в сообщении.

Минимальная социальная дистанция между людьми должна составлять 1,5 метра, соблюдать ее нужно везде, в том числе в магазинах, аптеках, в медицинских организациях, на улице, уточнили в Роспотребнадзоре.

Во время бега людям следует соблюдать большую социальную дистанцию, чем во время ходьбы, подчеркнули в ведомстве.

"Расстояние, на которое распространяется аэрозоль от человека, зависит от размера образующихся частиц, скорости воздушного потока, положения человека в пространстве, ветра. Во время бега требуется соблюдение большей дистанции, чем во время ходьбы. Это обусловлено более активным дыханием и быстрым передвижением человека", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Ограничительные мероприятия в России будут сниматься постепенно, в том числе и требования по соблюдению социальной дистанции, данное правило не останется навсегда, отметили в ведомстве.