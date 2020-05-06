В Челябинской области более 50% заболевших COVID-19 не имеют симптомов

ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая – РИА Новости. Более 50% из общего числа заболевших коронавирусной инфекцией в Более 50% из общего числа заболевших коронавирусной инфекцией в Челябинской области не имеют клинических проявлений болезни, а 4% болеют COVID-19 в тяжелой форме, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер

"Практически мы наблюдаем одинаковую заболеваемость (коронавирусом) у мужчин и женщин в регионе. Без клинических проявлений болеет 52% от всех заболевших, 44% заболевших имеют легкую и среднюю степень заболевания, около 4% переносят болезнь в тяжелой форме", - сказал он журналистам.

По словам губернатора, чем моложе человек, тем легче протекает заболевание - у 66% молодых людей клинических проявлений нет. В более пожилом возрасте этот процент снижается до 33%, уточнил он. У каждого пятого заболевание осложняется пневмонией, добавил Текслер. Непосредственно от COVID-19, точнее от коронавирусной пневмонии, в регионе скончались 3 человека, все старше 50 лет, у всех троих была фоновая патология - это либо диабет, либо сердечно-сосудистые заболевания, сообщил он.

По словам губернатора, рост заболеваемости в регионе продолжается, процент летальности ниже, чем в целом по стране, также регион вышел на значительный уровень тестирования – "уже пробили планку 3500 тестов в сутки".

"Более того, поставил задачу минздраву начать тестирование на антитела, что позволит нам иметь более полную картину и делать прогнозы по развитию заболеваемости в регионе. Сейчас мы закупаем тесты", - пояснил он.

Кроме того, по словам Текслера, главный вывод – расслабляться рано: основным источником заражения остается контакт с больным. При таком количестве бессимптомных это может произойти где угодно.

По данным минздрава региона, в Челябинской области на утро 6 мая подтверждены 855 случаев заболевания COVID-19 (плюс 27 новых подтверждений ко вчерашнему дню), 124 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 7 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. За время пандемии скончались 8 человек, из них 5 - от основного заболевания (COVID-19 сопутствующее). В регионе до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции, а с 12 мая вводится обязательный масочный режим.