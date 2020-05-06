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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T13:45
https://ria.ru/20200506/1571025872.html
В саратовском интернате число зараженных коронавирусом выросло до 54
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152354_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_01c716523e7b89441deea9622f0f5459.jpg
РИА Новости

В саратовском интернате число зараженных коронавирусом выросло до 54

13:45 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
Контейнер для биоматериала
© РИА Новости / Илья Питалев
Контейнер для биоматериала. Архивное фото
САРАТОВ, 6 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Озерном психоневрологическом интернате в Аткарском районе Саратовской области выросло до 54, заболевание у всех протекает бессимптомно, сообщила заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
О случае заражения коронавирусом медработника в Озерном психоневрологическом интернате (ПНИ) в Аткарском районе, работавшего в учреждении по совместительству, стало известно 27 апреля. К 30 апреля число заболевших сотрудников выросло до двух. По данным областного оперштаба, к 6 мая число зараженных выросло еще на 48.
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"Всего там у нас среди персонала и проживающих в данном учреждении выявлено 54 случая, в том числе шесть - у персонала. Заболевание у всех протекает бессимптомно… Обследовали всех проживающих и персонал ПНИ. Вся ситуация на контроле", - сказала Матвеева в среду на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Все дома престарелых и психоневрологические интернаты области из-за угрозы коронавируса с 29 апреля закрыты на карантин на 14 дней. Также очаг COVID-19 выявили в Черкасском психоневрологическом интернате в Вольском районе, где выявлено 43 заболевших среди сотрудников и постояльцев, один из постояльцев умер. Из-за массового заражения коронавирусной инфекцией в интернате села Черкасское возбудили уголовное дело о халатности.
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Всего в области с 19 марта по 6 мая лабораторно подтверждены 835 случаев заражения коронавирусом. Одиннадцать человек с COVID-19 скончались, выздоровели 135 человек. Власти региона ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей носить маски в общественных местах и не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский и Балтайский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоСаратовская областьВольский районАткарский район
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