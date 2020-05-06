Мурашко призвал пересмотреть требования к инфекционным отделениям

"Вы же видите, что на сегодняшний день, скажем, мы с чем столкнулись, что требования к инфекционным отделениям, те, которые формировались в обычном режиме, они не соответствуют большому объему поступления пациентов с поражением легких, поскольку другие требования к кислороду, другие требования к реанимации. Я думаю, что вообще нужно пересмотреть, в том числе и госпитализацию пациентов с пневмониями, потому что основная масса пневмоний госпитализировалась в обычные терапевтические отделения или в пульмонологические отделения", - заявил Мурашко на заседании думского комитета по охране здоровья.