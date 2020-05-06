Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T13:41
https://ria.ru/20200506/1571025776.html
Мурашко призвал пересмотреть требования к инфекционным отделениям
https://cdn25.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_0:71:3321:1939_1036x0_80_0_0_652153f7d6451512cf9b36f26df68800.jpg
РИА Новости

Мурашко призвал пересмотреть требования к инфекционным отделениям

13:41 06.05.2020
785
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Требования к инфекционным отделениям в российских медицинских учреждениях необходимо пересмотреть, поскольку у них возникают сложности с приемом большого количества пациентов с поражением легких, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Вы же видите, что на сегодняшний день, скажем, мы с чем столкнулись, что требования к инфекционным отделениям, те, которые формировались в обычном режиме, они не соответствуют большому объему поступления пациентов с поражением легких, поскольку другие требования к кислороду, другие требования к реанимации. Я думаю, что вообще нужно пересмотреть, в том числе и госпитализацию пациентов с пневмониями, потому что основная масса пневмоний госпитализировалась в обычные терапевтические отделения или в пульмонологические отделения", - заявил Мурашко на заседании думского комитета по охране здоровья.
Он также заявил, что к вопросу изменения требований к инфекционным и приемным отделениям, нужно будет вернуться после реализации программы по первичному звену здравоохранения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники
6 мая, 12:40Распространение нового коронавируса
В России развернули 126 тысяч инфекционных коек
12110102
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Стационар для лечения заразившихся коронавирусом
Мурашко: медики из мелких организаций неохотно помогают госучреждениям
Врач скорой медицинской помощи
Мурашко: в обществе изменилось отношение к медикам
Сотрудник лаборатории
Мурашко оценил первые результаты исследований препарата "Фавипиравир"
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о результатах испытания вакцины от коронавируса
Коронавирус COVID-19
Роспотребнадзор отметил важность соблюдения социальной дистанции
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу обеспокоен темпом строительства двух центров для больных COVID-19
Флаги ЕС
Евросоюз вошел в самую глубокую рецессию в истории
Врач в костюме биозащиты
Мурашко рассказал о допвыплатах медикам за работу в условиях коронавируса
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Минздрав разъяснил регионам порядок выплат медикам, работающим с COVID-19
Игумен Тихон
Умер заразившийся коронавирусом главный врач Троице-Сергиевой лавры
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко допустил отсрочку модернизации первичного звена здравоохранения
Мэр Москвы Сергей Собянин
Попова и Собянин выступят с докладами по снятию ограничений
Школьница во время дистанционного обучения дома
В Петербурге блогера объявили в розыск за срыв онлайн-занятий школьников
Мужчина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
Лента новостейМолния